神秘人电邮马国25媒体 揭与通缉犯廖顺喜勾结黑警身份

（吉隆坡讯）马国25家媒体接获匿名电邮，图文并茂爆料与通缉犯廖顺喜勾结的黑警身份，警方表示将调查有关电邮内容的真伪。

据报道，该爆料电邮指与廖顺喜勾结的警员，包括一名副警监、2名助理警监及副警监所率领的取缔小组，并附上3人的照片。

该爆料电邮是于昨日凌晨12时05分，发给25家传媒，内容指涉贪的副警监在全国警察总部某部门任职，同时是其中一支取缔小组的领队警官，而这个小组成员也在副警监的“领导”下，全组涉及贪污行为。

电邮还指该副警监及其中一名助理警监涉嫌去年发生庞大洗黑钱活动的吴良勇及艺人Addy Kanna案件，拥有不符他们职位及收入的财富。

警方将调查名单真伪

柔佛州总警长阿育汉昨日受询时，证实接获上述消息，并表示警方将调查有关电邮内容的真伪。

他强调：“我不是空口说白话，我绝不放过涉及廖顺喜案件的黑警和执法机构官员！”

美女现金名车 养黑警

警方揭露，廖顺喜为了巩固他的非法活动，不惜献美女、献现金和献豪华车给黑警，以便在“保护伞”下建立他的商业王朝。

现年33岁的廖顺喜，被指所操控的云尊集团坐拥10亿令吉（约3亿新元）资产，单是他个人的银行户头，便拥有400万令吉（约130万新元）现金。