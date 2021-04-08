富豪榜下滑300名 特朗普：我选举非为钱

（华盛顿讯）美国《福布斯》杂志最新的全球亿万富豪排行榜，前总统特朗普以约24亿美元（约32亿新元）的总资产排名1299，显示他担任总统4年，总资产少超过10亿美元（约13.3亿新元），排名也下跌300名。

《福布斯》过去的资料显示，2017年特朗普就任总统时，总资产约35亿美元（约46.8亿新元），排名544名。

从任职总统后，他的身价下跌，2018年以31亿美元（约41.5亿新元）排行766；2019年排名虽上升到715，但资产与前一年持平；2020年资产更大幅滑落，只有21亿美元（约28亿新元），排名更首度跌出千名之外，为1001名；今年资产虽稍增，排名仍持续下探。

《福布斯》表示，虽然特朗普的资产比前一年度增加3亿美元（约4亿新元），但增加的速度比不上其他富豪累积财产的脚步，今年只排到1299名。

特朗普对于排名下跌并不意外，甚至有点沾沾自喜；他向《国会山庄报》说：“本来就应该这样，政治人物在位时不应该赚钱。从就职到卸任，就是一个‘钱变少’的过程。这也是大家喜欢我的原因。”

“我当总统不是为了钱，为了国家，我还放弃了十几亿的资产。我在任期间对边界、疫苗、军队，以及捍卫宪法保障的持枪权都有贡献。”