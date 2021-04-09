“帅和尚”多次上街抗议政变 缅军出动50兵8军车拘捕他

（综合讯）曾多次上街抗议军政府政变的缅甸演艺圈24岁男模白因（Paing Takhon），传出已在昨天清晨被捕。曾在年初短暂出家，顶着光头、着一身和尚服的他，仍不减帅气外表，被誉为“地表最帅和尚”。

年初曾短暂出家，白因顶着光头、一身和尚服的他，仍不减帅气外表。（互联网）

英国广播公司（BBC）报道，白因的姐姐提提伦昨天在面簿发文证实，周四凌晨4时半，军方出动大约50名士兵及8辆军车，高调地到位于仰光北达贡的白因母亲家中拘捕他。她指白因近期的健康状况欠佳，受疟疾和心脏问题困扰，“不知军方会带他到哪儿”。

现年24岁，身高188公分的白因外型高挑、帅气，2014年以模特儿身份出道，后跨足戏剧，是人气男模及演员，在缅甸及泰国拥有数百万粉丝，个人Instagram帐号吸引超过百万粉丝追踪。

2018年他获美国网络媒体BuzzFeed评选为南亚最帅男子前23名，2019年他被《缅甸时报》评为十大最佳演员。今年初，他宣布出家修行10天，并且公开剃发照片，即便顶着光头，仍掩盖不住帅气外表散发的魅力，获封“地表最帅和尚”美誉。

自缅甸爆发反军方示威以来，他不时发布自己上街抗争的相片，亦会发文呼吁国际社会协助缅甸。

白因被捕是缅甸军方近期针对名人展开镇压的最新一例，军政府目前已经对约100名公开反对政变的电影制片、演员、记者发布逮捕令。