哈里、威廉将护祖父灵柩 会否趁机和好惹关注

（伦敦讯）英国《太阳报》周日报道，脱离王室后移居美国一年的哈里王子，已经由洛杉矶返抵英国，准备参加祖父菲利普亲王周六的葬礼。

报道引述目击者，哈里乘搭英航客机，在伦敦希斯路机场下机后，由保安人员护送上车离开，旋即回家展开自我隔离，以便能够出席葬礼。报道指，由于哈里婚后所住的浮若阁摩尔别墅，在他脱离王室后已让给堂妹尤金妮娅公主及其丈夫入住，所以估计他会返回与梅根婚前爱巢肯辛顿宫诺丁汉小别墅。

按英国检疫规定，入境者本要自我隔离10天，但如能提供病毒检测阴性证明，可在隔离5天后结束隔离。由于哈里是返英奔丧，根据政府规定，出席家人葬礼可获酌情处理，但出席后要继续自我隔离直至期满。

《每日邮报》报道，从美国赶回来奔丧的哈里王子，到时会与兄长、王位第二继承人威廉肩并肩站立及跟随爷爷的灵柩步行前进到举行葬礼的教堂。今次将会是自从哈里夫妇上月接受访问时公开抨击王室以来，两兄弟首次碰面。外界期望两兄弟可以利用这个机会和好，修补王室所受到的损害。

该报引述专门留意王室动向的专家说，自从哈里和梅根的访问播出后，王室成员之间的关系十分紧张，但菲利普亲王离世令他们感到伤心，也再次团结起来。

军衔被收回 不会穿军服

不过，《太阳报》报道，由于哈里不再履行王室职务后，军衔被收回，因此护送灵柩时不会穿军服。

哈里与梅根去年宣布脱离王室，移居美国，今次是“分家”后哈里首次返回英国。白金汉宫周六表示，哈里的妻子梅根因为怀孕，故听从医生意见，不随哈里返英。

安德鲁王子：女王感到 ‘生命留下巨大空洞’

菲利普亲王逝世让外界十分关注女王伊丽莎白二世的近况，两人的次子安德鲁王子昨天（4月11日）在温莎城堡进行家庭祈祷后说，感谢世界各地悼念父亲，说：“我们失去了国家的祖父。”

他提到母亲的感受：“女王正如大家预期，是非常坚忍的人。她形容他的离世，给她的生命留下一个巨大的空洞，但家人团结在一起给予女王支持。”

乔治、夏洛特或不出席丧礼

菲利普亲王的葬礼将在17日举行，但受疫情影响，除神职人员外，出席葬礼的人数须控制在30人，而女王必须亲自决定这份名单。《镜报》指出，包含查尔斯王储在内的四个孩子及其配偶都将出席；另外还有包含威廉、哈里在内的8名孙子也在名单内。

由于凯特王妃有机会成为下一任国王的配偶，因此也会出席。和女王关系相当良好的表亲雅丽珊郡主、理查王子及其夫人等7人也会受邀。至于女王和菲利普亲王的10个曾孙，包含乔治王子、夏洛特公主等人在内，因为年龄皆在10岁以下，所以可能不会出席。