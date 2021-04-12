37天结婚四次 男子请32天婚假

（台北讯）为了放假，不断结婚、离婚！台北市一名银行职员去年结婚后，申请第一次八天婚假，假期结束后，不但没上班，还马上办理离婚，隔天立刻再婚，就这样在37天内连续跟同一个人结婚四次、离婚三次，并向银行申请四次婚假共32天，但银行只批第一次八天婚假，职员认为公司欠他24天假，因此向台北市劳工局提出检举，银行被认为违法《劳基法》遭罚2万元新台币（约942新元）。银行则反控职员恶意滥用婚假，提起诉愿。

由于台湾行政机关无法判断是否滥用权利，仅能向户政机关调查是否有结婚事实，以及询问当事者是否有结婚意愿，若上述均符合按照规定银行就需给予假期；若公司不服，可主张滥用权利并给予书面警告，但仍要先给假，并透过《劳动事件法》进行调解，或进行民事诉讼。

国民党前副秘书长蔡正元昨晚（4月11日）面簿发文，指台北市劳工局的理由是“劳动法令没规定劳工可以连续离婚结婚几次”，这种说法只是昏庸到家的狡辩。根据“破窗理论”（要及时矫正和补救正在发生的问题，以免情况变得更糟），北市劳工局这么昏庸裁定绝非这么一件，过去一定有不少，未来也一定再有，柯文哲如果不能见微知著，立即清查作出昏庸裁定的官员，任由北市劳工局混用下去，柯文哲也将成为一名昏庸市长。