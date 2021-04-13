英国放宽防疫禁令 酒吧商店涌报复性消费

（伦敦综合讯）阔别三个月后，英国英格兰的非必要店铺周一（4月12日）重新开放，允许理发厅、户外的餐厅和酒吧重新营业，体育馆也重启，尽管英国天气仍寒冷，伦敦及部分城市的街道早上已现排队人潮，迫不及待进场消费。

英国因严重疫情影响，甚至暴发变种病毒传播，自1月起执行长达3个月的严厉封锁，如今因封锁、疫苗接种等政策，确诊数、住院及死亡人数都已下降，宣布放宽防疫限制。目前英国约六成的成年人已接种了第一剂冠病疫苗。

英国政府让餐厅及酒吧的户外区域重新营业，室内用餐、饮酒仍然禁止。体育馆、理发厅及部份商店也重新开放。另外，至少等到5月17日，英国才会开放电影院、剧场及室内用餐。

英国首相约翰逊表示，重新开放对英国来说是重要的一步，但他呼吁人们对自己的行为负责，因为冠病的威胁未完全解除。

午夜排队 为喝一杯啤酒

引颈长盼的商业活动终于开放，昨晨开始，英国伦敦等城市的商店外就有民众大排长龙，有些民众甚至午夜就开始排队，只为喝一杯啤酒。人们也迫不及待涌入理发店剪发、美发。

跟1月疫情高峰相比，英国每日确诊数减少了90%以上，死亡人数也大幅降低，但疫情专家仍吁谨慎行事。

英国目前已有3200万人接种了第一剂新冠疫苗，近750万人完成接种两剂。英国在星期日确诊人数降至1730人，是去年9月中以来最低，当日有7名患者死亡。

根据解封路线图，英格兰下月17日或会进入第三阶段，多数社交限制措施有望获得放宽，包括户外聚会人数可增至30人，剧院及音乐厅也可重开。至于第四阶段最早会由6月21日开始，当地有望开放夜店。然而，多名卫生专家警告，由于英国仍有近40%成年人仍未接种疫苗，随着限制措施获得放宽，恐怕无法避免病例再次激增。