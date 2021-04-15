威廉王子当选最性感秃头名人

（综合讯）全球10大最性感秃头名人榜出炉！三大动作巨星Vin Diesel（范迪塞尔）、巨石强森、Jason Statham（杰森斯坦森）竟然败给英国威廉王子，让人跌破眼镜。

英国植发公司Longevita最近根据谷歌搜寻数据统计，选出全世界10大最性感秃头名人榜。第一名竟然是威廉王子，在谷歌搜索被赞“性感”1760万次。他遗传到母亲黛安娜王妃的精致面容和优雅气质，单身时期是全球少女心目中的梦中情人，当时堪称最完美“黄金单身汉”。

拳王泰森排名第二

尽管发量越来越少，威廉王子的被赞数字几乎是亚军拳王泰森近两倍。

杰森斯坦森排名第三

英国男星杰森斯坦森排名第三名，是排名最高男艺人，在谷歌搜索被赞“性感”740万次。他早期从模特儿转战演员，拍过《玩命快递》《快克杀手》《极速秒杀》等动作片。51岁的他虽然升格为奶爸，但性感风采丝毫未减。

巨石强森排名第九

其他入榜男星包括第7名的John Travolta（约翰特拉华达）、第8名的布鲁斯威利、第9名的巨石强森和第10名的范迪塞尔。

结果出炉后，巨石强森于社交网站留言，表示接受不了赛果。不过他不是为自己抱不平，而是搞笑地推举另一秃头谐星Larry David（赖瑞大卫）：“赖瑞大卫还活着，到底发生什么事？”

威廉王子被选为最性感秃头名人，也引来许多网友非议。他们认为巨石强森、杰森斯坦森、布鲁斯威利等都完胜威廉王子。