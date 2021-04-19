英女王秘密方式送亡夫

（伦敦综合讯）英女王伊丽莎白二世受防疫措施影响，上周六（17日）出席王夫菲利普亲王的葬礼时，只能独坐教堂一角送别，孤单身影令人倍感难过。英国《每日邮报》报道，女王以秘密用自己的方式向王夫道别，在手袋里放了一张两人新婚时的幸福合照、以及王夫生前惯用的招牌白色手巾仔。葬礼另一个焦点是菲利普亲王灵柩上的悼念卡，女王写上“我爱你”，并以年幼时的绰号“Lilibet”作为署名。白金汉宫未证实报道内容。

梅根手写悼念卡

哈里妻梅根，虽未出席葬礼，不过她与哈里联名送上花圈，附上一张手写悼念卡，放在温莎堡圣乔治教堂内。

花圈的花是夫妇俩精心挑选，包括代表菲利普亲王故乡的希腊国花“海冬青”（Bear’s breeches）与代表英国海军的刺芹（sea holly）。此外还有代表感激和真爱的风铃草、代表思念的迷迭香、代表忠诚的薰衣草、以及代表亲王出生月份6月的玫瑰。花圈旁则摆放了梅根手写的悼念卡。

凯特再向女王借戴珍珠颈链 英媒：向两人73年婚姻致敬

威廉王子的夫人凯特除了被指促成威廉王子和哈里王子一年多以来首次在镜头前交谈，她的一身衣着亦成为英国传媒关注焦点。英媒发现凯特所戴的珍珠钻石颈链来自英女王多年珍藏，凯特亦曾在女王与菲利普亲王大婚70周年时佩戴同一条颈链，凯特周六再选戴这条颈链，被解读成向两人73年婚姻致敬。