(伦敦讯)英国菲利普亲王葬礼17日举行,哈里王子与哥哥威廉王子被拍到边走边交谈,似乎有和好迹象,如今更有唇语专家出面解读,揭露当天兄弟俩的对话内容。

据《每日快报》报道,虽然王室成员大部分时间都戴着口罩,但偶尔也会脱下,唇语专家表示,威廉当时说的是“Yes it was great, wasn’t it?(葬礼很好,不是吗?)”哈里则回答“It was as he wanted(正是菲利普亲王想要的。)”

另外,王室们和坎特伯里大主教交谈后,威廉也和哈里说了一句“Absolutely beautiful service, ah, the music.(这绝对是美好的葬礼,啊,这音乐。)”