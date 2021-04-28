树龄50年移植三年 树倒压死司机

（槟城讯）一棵移植3年，树龄超过50年的庞然大树突然倒下，压到一行驶中的车辆，导致车内53岁的华裔男司机杨耿辉（槌车技工）毙命。

这起事故于昨早9时在大路后马加茶餐室前发生。事发时，杨耿辉驾驶轿车，从日落洞方向朝大路后的修车厂去上班，岂料途中遭倒下的大树压到。

大树圆周达2公尺，需要10人才能环抱，高度也近10公尺。死者当时被夹在司机座位，消拯人员必须使用气泵、电锯等器材，割开车辆，将遗体抬出，整个救援过程耗时近2小时。

杀人树移植前 未经专家评估

据了解，有关大树原本处于附近路旁，2018年因要加宽相关道路而把大树移到现在的位置。

现场一名市政厅的树艺师爆料，移植树木时，树艺师仅是确定有关树木健康的，地下土壤是否合适，则不清楚。

死者天降横祸 家属难接受

事发后，死者亲属，包括哥哥、大嫂和前妻赶到现场，看到遭大树压扁的车辆时，神色沉重。死者大嫂更是痛哭，需要旁人搀扶至一旁休息。

死者哥哥杨氏透露，弟弟在大路后一间修车厂工作多年，周二（27日）早上也是路经大路后去上班，岂料遭横祸。弟弟育有一名女儿。

部长建议家属向市厅索偿

槟州首席部长曹观友建议死者家属向槟岛市政厅索取赔偿。

他直言，若死者家属提交索偿申请，当局会进行赔偿安排。

曹观友昨晚在主持一个仪式上后也坦言，该厅的相关部门会定时对移被植的树木进行检查。据记录显示，约80%至90%的树木被移植后会继续生存。