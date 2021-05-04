【1000集】5月4日新闻抢先看：本月10日起 四马路观音堂凭身份证尾号入场

【第1000集！】5月4日新闻抢先看 5月4日新闻抢先看：由于本土冠病病例增加，四马路观音堂宣布本月10日开始，将首次实行以身份证或工作准证单双数入场限制。 #抢先1000 活动：今天除了为你讲解《新明日报》和《联合晚报》热点新闻，还有价值超过1万元的17份奖品等着你来赢取！ Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, May 4, 2021

zaobao.sg常青直播节目《新闻抢先看》迈入第1000集。

为了庆祝这别具意义的一天，主持人会在节目中送出总值超过1万元的17份奖品，答谢忠实观众过去四年来的支持。观众只须在指定表格中选择想要获得的奖品，并回答附属奖品的问题和写下对《新闻抢先看》第1000集的祝福，正确回答问题且留言最具创意与意义的观众将有机会获奖，得奖名单将在5月5日的《新闻抢先看》直播中公布。

zaobao.sg直播节目《新闻抢先看》让观众第一时间掌握晚间报章《新明日报》和《联合晚报》当天的重点新闻。

《新闻抢先看》在每周一至五（公定假日除外）下午4时30分直播。

节目由李丽敏、刘永健、李宇庭、卢凌之、李熙爱轮流主持，每期邀请新明和晚报的新闻主任和记者们上节目分享当天要闻，与观众进行交流。

ASUS是本节目的支持伙伴。