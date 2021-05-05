盖茨夫妇感情早现裂缝 曾为基金会署名信吵架

（综合讯）美国微软始创人比尔盖茨与妻子梅林达宣布结束长达27年的婚姻，震撼全球，但二人感情出现裂缝早有迹象。女方曾在自己的书中提及夫妻之间的争执，盖茨的强势让她处于劣势；又指盖茨长时间工作，导致甚少时间陪伴家庭。她表示：“若其中一方踌躇，双方都不能持续向前。”

梅林达在2019年出版的自传《提升的时刻》曾提到，在2013年的一场吵架。她向盖茨提议联名撰写“比尔及梅林达盖茨基金会”的周年公开信，对方一度不愿作出改变，最终让步，同意让她独自署名一篇有关避孕的文章，但周年公开信依然是盖茨单独署名。

梅琳达或另起炉灶

盖茨与梅琳达在2000年成立“比尔与梅琳达盖茨基金会”，是美国最大、世界上数一数二的私有慈善组织，前年底资产净值达433亿美元（约578亿新元）。

如今两人分道扬镳，捐家产的安排如何受影响受注目。基金会就发声明，强调盖茨与梅琳达会继续担任基金会共同主席兼受托人，“他们会继续携手合作，塑造及批核基金会的策略、推动基金会关注的议题，以及设置组织的大方向”。

有分析认为，盖茨夫妇离婚如何影响基金会与慈善界，现在言之尚早。“慈善事业内幕”网站创办人卡拉汉认为，梅琳达向来关注妇女议题，单飞后或投放更多资源，不难想象“两人继续合作搞基金会之余，另外亦各自发展独立慈善事业”。

盖茨找97岁律师处理离婚

盖茨与梅琳达离婚的消息引起各界关注；已曝光的文档显示，两人虽未签署婚前协议，但对部分共有财产已签署“分居协议”，代表两人在对外宣布离婚之前，已着手谈论如何分产。另外，盖茨聘请的离婚律师之一是高龄97岁的孟格，孟格是巴菲特得力助手，他是波克夏海瑟威副董事长，也是盖茨的好友。

盖茨离婚的三名代表律师都是洛杉矶孟格、托雷斯与欧森事务所的律师，其中一人就是孟格自己。97岁的孟格平时不处理这种家事法，他专精于商业法与房地产相关法律，显然是为了好友而特别出马。