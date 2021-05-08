疫情肆虐 印度照砸24亿修议会大楼 莫迪被轰如同暴君

（综合讯）印度疫情持续严峻，根据今日疫情统计，过去24小时，新增确诊40万1078例，另多4187人死亡。印度的冠病疫情使医疗系统崩溃，医院氧气供应匮乏、频频发生火灾，人民处于水深火热，政府却还在推动一项总预算18亿美元（约24亿新元）的议会修建计划，且还将这项工程列为“必要服务”。人们将印度总理莫迪与罗马暴君尼禄相比，相传尼禄当年为了建造自己的宫殿，不惜放火焚城。

印度政府正在推动一项“中央远见重建项目”，包含扩建议会主建筑、增建新大楼、翻修总理官邸，总预算达18亿美元，今年稍早通过印度环境部的环评，准许动工。整个项目预计2026年底完工，施工期间可雇用约4.7万人。这项项目被列为“必要服务”，代表即使其他建案都被暂停，议会大厦等工程仍可以继续。

随着疫情升温，这项项目的反对声浪增高，人们认为在面对有史以来最严重的公卫危机时还要投入这种建设，相当不切实际，根本只为了虚荣。印度民众5日向德里高等法院提出诉讼，要求停止建设；高等法院表示，愿意在本月稍晚再审理。民众于是直接向最高法院陈情，理由是“高等法院没意识到问题的严重性”。

印度民众在陈情书里指出，修建议会大楼在此时显然不是一项必要之事，施工过程甚至可能成为超级群聚感染活动。然而印度最高法院昨日又将本案发还给德里高等法院处理。印度前财长辛哈在推特表示，“我们现在不是应该建医院吗？选到一个浮夸狂当总理，这个国家还要付出多少代价？”