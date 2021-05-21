涉“蓄意杀害”马拉多纳 七医疗人员接受调查

ESPN报道，有7名医疗专业人员被控在阿根廷球王马拉多纳（Maradona）死亡案中犯有“最终蓄意杀人罪”，目前正在接受调查。

据悉，阿根廷圣伊西德罗检察官办公室已经对马拉多纳的死因展开了调查，调查人员已经向法官请求，不允许遭到起诉的人离开阿根廷。如果7位医疗人员最终被判有罪，可能面临8到25年的监禁。

2020年11月25日，接受脑部手术两周后马拉多纳因心力衰竭去世，享年60岁。尸检结果表明，马拉多纳在睡眠中死于急性肺水肿，即充血性心力衰竭导致的肺部积液。毒理学报告没有发现酒精或非法物质，但存在用于治疗焦虑和抑郁的精神药物。

成功为马拉多纳进行脑部手术的神经外科医生卢克和精神病学家科萨克夫都在7名被告之中，但他们否认存在任何不当行为。两名护士、一名护士协调员、一名医生和一名心理学家也遭到了指控，被告将在5月31日至6月14日开庭审讯。

死前经历“漫长的痛苦时期”

报道指，死因专家小组调查报告认定，马纳多纳去世数周前动脑血栓手术后，并未获得充分医疗照顾，曾经历一段“漫长的痛苦时期”；而检方则认为，马纳多纳过世并非他的医生处置不当或医疗疏失所致，但他们明知马纳多纳即将不久于人世，却未全力防范。检方也掌握许多简讯与声音档案，证实马纳多纳在离世前最后几个月酗酒、使用镇静药物与大麻，而医疗团队都知情。

阿根廷检察官办公室任命医疗委员会进行了调查，寻找马拉多纳医疗团队犯有过失杀人罪的证据。医疗委员会在一份报告中透露，马拉多纳的医疗团队行为“不当、不充分、鲁莽”，任由马拉多纳“自生自灭”。

死前经历‘漫长的痛苦时期’