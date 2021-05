(纽约讯)对英国皇室满腔埋怨的哈里王子再次公开批评皇室家人,宣称他和妻子梅根同样面对精神健康问题,但家人对他们的每一个请求都“彻底沉默或忽视”。哈里也再度批评父亲查尔斯要儿子承受苦难。

在跟美国名嘴奥普拉共同监制的纪录片《你所不见的我》(The Me You Can't See),哈里在周五播出的一集中再次大吐苦水,指妻子梅根诞下儿子阿奇后出现忧郁,家人却对此视而不见。他说:“我以为我的家人会帮忙,但每一个请求、要求、警告,全都遭受彻底沉默或忽视。”

哈里也批评父亲查尔斯:“我小时候,我父亲总是跟我和威廉说,‘对我是如此,所以你们也要如此。’但这不合理……事实上应该相反。若你受了苦,你应该尽一切所能,不管你遭遇过什么负面事情,应为你的孩子改正过来。”

调查显示,哈里多次公开批评皇室和家人,令英国民众对哈里夫妇甚为不满,而原本不太受欢迎的查尔斯反而提高了支持度。