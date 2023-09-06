二十载——看日本从老龄化走向少子化

20年前，我曾站在日本银发族爱逛的巢鸭区做视频报道。那时，我拿着麦克风说：“日本每四人，就有一人的年龄在65岁以上。”如今，日本让人忧心的人口危机，指的不只是老龄化，也是少子化，“不生育的日本女人”，每四人就有一个。

日本发布的《少子化社会对策白皮书》显示，日本去年的新生婴孩人数从战后两次婴儿潮时期的250万人，降至目前的77万人，首次跌破80万大关，比当局的预测早了20年。

日本媒体也经常热议“女人生不生小孩”的问题，周刊杂志还经常引用国际机构的数据与他国做比较，以凸显日本的“少子化”问题病入膏肓。近期，包括日本首相岸田文雄在内，都将少子化问题称为“国难”。

《东洋经济》就引用经济合作与发展组织（OECD）数据指出，日本50岁尚未生育的女性，即终生不育的女性比率高达27%，这数据要比芬兰（20.7%）、奥地利（20.06%）和西班牙（18.40%）都高，可说是发达国家中最高。

回溯二战期间的1941年，日本政府曾以征兵为前提出台“一家生五个”的人口政策，在鼓吹军国主义的氛围中强制生育。《朝日新闻》还曾以“为了日本民族长远的发展，一家平均五儿，大和民族向1亿人口进军”刊登头版新闻鼓励生育。当然，这是一种无视女权的愚策，战后的日本对此也有所反省。

针对人口锐减，日本各大报章列举不少原因，例如教育费飙升、全职工难找、生活不稳定等育龄夫妇面对的现实问题，希望对症下药找到解方。再来，有越来越多日本人担心养老金制度崩溃，对日本经济前景忧心忡忡，这也导致许多育龄夫妇在育儿问题上裹足不前。

“不让位”竟是帮凶

在我看来，日本少子化问题不仅是因为经济课题，也折射了日本社会对孕妇的不友善和偏见。为解决劳动力不足问题，日本当局大力鼓励日本妇女婚后持续就业，但我很少看到日本孕妇在办公楼或街上走动。

有日本孕妇向我解释这个现象时说：“挺着个大肚子，最怕是遇到社会的冷漠。即便我带着福利部给的‘请让位给我’手牌，人们也视若无睹，没人让位给我。为避免挤电车，我只好辞职，减少出门。”

担任推动生育的日本卫生兼劳动部的前女高官村木厚子则感慨地说：“日本女职员有了身孕，非但不会接到公司的祝福，有时还得向老板道歉，表示自己给公司添麻烦了。”

由此看来，相比起其他国家的女性，日本职业女性考虑生育问题时会有更多顾虑。除了自己想不想生的问题，还得想该不该生。不能排除，这也是日本女性在经济独立自主之后，对生儿育女提不起劲的一大原因。