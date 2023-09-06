无数个“想不到”颠覆记者认知

前不久被受访者问起是哪一年来到上海，我回答：“2020年，就是疫情暴发第一年。”

那名中国受访者感叹：“那你也算是全程见证中国如何走过疫情了。”

驻沪期间，报道的许多新闻和冠病疫情相关；在中国的工作和生活，也因为疫情变得截然不同。回望这三年，有太多从未设想过的情景，颠覆作为记者的经验和认知。

2020年7月从新加坡飞往上海的航班上，周围的乘客都全副武装地穿着防护服，只戴了口罩的我像异类一样忐忑不安。没想到结束入境隔离后走上街头，许多上海民众连口罩也不戴，仿佛疫情从没来过。

作为最早控制住境内疫情传播的国家，中国在2020年率先恢复生产和生活秩序，上海的精准防控更进一步降低疫情对社会的影响。这使得我在上海的第一年，一定程度上比当时在新加坡的同事们有更多行动自由。

不过随着冠病毒株传播力愈来愈强，防疫管控持续收紧。2022年春天，刚结束北京出差回到上海的我，想不到之后有整整两个月的工作，都在足不出户的情况下进行；更想不到生活在这个国际大都会，竟要开始担心冰箱里没菜，厕所里没纸。

疫情下跑新闻 须多想一步多备一手

上海封城期间，核酸检测如同家常便饭。图为邻居为记者拍摄的接受检测过程。（档案照片）

再往后，想不到出沪难如登天，就连在上海市内的行动都要小心翼翼，生怕哪天成为“密接”；想不到封控有增无减，几次采访前突然收到受访者信息，告知临时被禁足在小区；想不到以务实精明著称的上海人，有一天会涌上街头抗议封控……

正因为有太多“想不到”，疫情期间的驻华记者们，只有多想一步，多备一手，才能适应疫下跑新闻的新常态。

例如，时时查看个人健康码是否还是绿色，密切留意所到之处是否有疫情，以免一不小心成为寸步难行的高风险人群。就连出差找酒店投宿，都要先检查附近有没有核酸检测点。

例如，屡屡被防疫理由挡在新闻现场外时，如何在外围发掘新闻点；被禁足在家时如何通过网络找到受访者，还远程指导这些素未谋面的“网友”拍摄照片和视频。

例如，家中一直有个装着生活用品和换洗衣物的行李箱，做好随时被集中隔离的准备；接受采访大型活动前要提前一天到酒店隔离的安排，预想在隔离期间能做哪些工作……

然而最令人意想不到的是，中国在一夜间放弃推行近三年的“清零”政策，用一个月走完其他国家一两年的开放进程。以至于如今回忆起上述种种，已恍如隔世。

疫情三年里，感受过上海飞速运转的一面和骤然停摆的一面，折服于中国民众难以置信的乐观和不屈不挠的韧劲，也在经历过困惑、无奈乃至愤怒后，更深刻地体会到在此地跑新闻的乐趣和挑战。

疫后的中国还在不断变化，不变的是新闻每天发生。作为驻华记者，我仍在学习为更多的“想不到”做好准备。

前线经历问与答

疫情下派驻中国，最令人头痛的是？

2021年普拉达在上海乌中市集举办快闪活动，市场里的蔬菜都包裹品牌印花包装。图为同行为记者拍摄的打卡照。（陈婧提供）

不夸张地说，过去三年里做过上百次核酸检测；有时被棉签轻轻掠过，有时被捅得痛出眼泪。核酸阴性报告不仅是出入住家小区的通行证，也是采访各种活动的必备要求。一个大型展会开幕前，主办方临时将核酸时限从48小时缩短为24小时，我只得在深夜连跑三家医院做检测，总算有一家赶在展会开始前给出报告。听说新加坡同事至今没做过一次核酸，我惊呼：“你真幸运！”

对上海最深刻的印象？

上海的时髦程度在中国首屈一指，男女老少都是时尚达人，大街小巷遍布网红打卡点。油条蘸咖啡在这里只是基础搭配，就连出门做核酸检测，都有人能打扮成一场时装秀。两年前奢侈品牌普拉达和上海一家菜市场展开快闪合作，从蔬菜到档口全都披上名牌印花包装。我借着采访的契机，有了第一个印着“普拉达”的提袋——这个纸糊的袋子，可是“魔都”专属的时尚单品。