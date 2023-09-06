古早味掺新元素 吸引中国年轻人走入“百年老店”

“喂，朋友，3点多了，饮茶啦！”

就是这一声招呼，让众多在中国互联网平台上“冲浪”的年轻人，在2021年好奇地走进了《联合早报》这家“百年老店”。

此前，为了把触角伸向更广的受众群，早报在2020年4月，正式进驻以动画、漫画和游戏起家的弹幕视频分享平台哔哩哔哩。

然而，在这个花天锦地、熙来攘往的“潮牌街”上，一本正经的早报“老店”一开始显得有些格格不入，无法吸引年轻人走进“店铺”坐坐。

抱着打入年轻人圈层的决心，早报在一年后成立中国社交媒体运营团队，着手研究哔哩哔哩平台的受众画像，为账号重新定位，开始创作迎合中国年轻受众口味的视频。

这个过程中，早报带着“百年老店”的古早味，在稳重严肃的形象中加入俏皮元素，朝“网红店”的目标迈进。

早报在哔哩哔哩平台上的视频一改稳重严肃的传统形象，加入俏皮元素。（网站截图）

团队实时监测中国互联网上的热门话题，结合新加坡的热点课题创作视频，并加入大量哔哩哔哩常见的特效、表情包和网络用语，成功吸引第一波人流。

2021年5月，刚成立一个多月的团队留意到说着一口流利粤语的“饮茶哥”哥迪普星（Gurdip Singh）走红中国社交媒体，于是趁热打铁连续跟拍“饮茶哥”。

在早报的镜头下，“饮茶哥”用许多中国网民熟悉的语言，呼吁大家放下紧张的工作、关爱自己，在焦虑内卷的中国年轻人中引发共鸣。早报制作的“饮茶哥”视频，在哔哩哔哩平台一上线就火出圈，三个视频至今累计播放量超过337万次，其中一个视频一度冲上哔哩哔哩全站排行榜第39名。

一个爆红的视频是不够的。“饮茶哥”的一声招呼，虽然吸引了大量路人，但能不能留住“客人”，将他们“路转粉”还得靠团队持续经营。

团队实时监测新加坡和中国的热门话题，通过街访等形式，制作接地气的视频。（视频截图）

过去两年多，团队不断更新“菜单”，推出能与中国年轻受众产生共鸣的视频，包括介绍新加坡的房屋、拥车、经济、法律和医疗等政策的系列视频，使自制视频的播放量及与观众的互动量显著增加。

去年12月，中国松绑疫情防控，冠病如海啸般席卷中国各地，感染人数迅速上升，团队及时制作了两个新加坡人谈冠病后遗症的视频，介绍新加坡民众抗疫经验，累计获得104万播放量和1万2180次分享。用户在评论中留下的一句“联合早报真的很用心在运营账号”，成为对团队的最佳肯定。

从最初的门可罗雀，到累计收获近9万粉丝、每个视频都能吸引众多观众在评论区各抒己见，《联合早报》通过哔哩哔哩平台，为更多中国年轻人所知晓。作为一家“百年老店”，我们坚持初衷，继续为大家泡最正宗的南洋咖啡，也开始制作拿铁、脏咖和奶茶。

3点了，一起饮茶吗？