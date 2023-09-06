由读者需求催生出新合作契机

提起乐龄数码学堂之“学子伴您数码行”，《联合早报》的许多读者并不陌生。这项由《联合早报》和义安理工学院人文与社会科学院合作的系列活动自2022年推出以来，读者反应十分热烈，常在开放报名的数小时内就满额。此活动今年8月开启第二系列，两个系列至今参加者累计超过900人。

这个受欢迎的合作项目是新报业媒体华文媒体集团和义安理工学院有关负责人在讨论更新《联合早报》与义安人文科学系的合作协议时达成的。

华文媒体集团伙伴关系兼品牌活动主任游桂娥从早报为乐龄人士举办的“陪你看报纸”活动中，看到了年长者学习上网时遇到的困难，但也发现了他们在学习数码知识与了解新闻时事方面的需求庞大。

于是，在同义安理工学院探讨签署战略合作伙伴协定的时候，游桂娥认为，双方可以就教导乐龄数码知识展开合作。义安理工学院的项目负责人张咏中提议，让理工生当小老师，一对一教导年长者。“乐龄数码学堂”就这样成型了，最终成为合作伙伴协定的重点项目。

游桂娥受访时说：“活动受读者欢迎，自然让工作团队备受鼓舞，但持续开办乐龄数码学堂不是容易的事。除了须配合理工生繁忙的时间表，如何才能够有效地向乐龄人士传递数码知识更让团队伤脑筋，因为这牵涉到语言、设备和网络等问题。”

就在此时，新加坡网络安全局与新加坡数码转型办事处获知了这样一个计划，并表示有意参与，要为年长者提供防诈骗信息，提高他们的网络安全意识。“有了这两个机构的支持，我们在规划课程内容与教材方面就事半功倍了。”

2022年1月3日，新报业媒体信托华文媒体集团与义安理工学院人文与社会科学院签署为期三年的战略合作伙伴谅解备忘录，合作重点之一是联办乐龄数码学堂。华文媒体集团营运总编辑罗文燕（左）与义安理工人文与社会科学院院长方淑燕在签署了备忘录。（档案照片）

《联合早报》在积极经营伙伴关系的目的非常明确，就是为广大的华文报读者服务，同时推广华文教育、文化与阅读。

在早报的读者群中，印刷版与平板电脑版的读者以年长者为主，数码版的受众则较多是年轻上班族；在经营伙伴关系时，就必须照顾不同读者的需求。不过，不论针对哪个读者群，早报作为本地主要的华文报，都不遗余力与相关机构合作，为读者打造了解时事与发声的可靠管道。

例如在2019年，为了向读者说明复杂的屋契回购计划，早报伙伴关系及品牌活动组主办了“善用组屋，安稳退休”系列讲解会。活动由国家发展部和建屋局一同协办，请来时任国家发展部部长的黄循财担任讲解嘉宾之一，为读者提供了一个与决策者沟通的平台。早报记者与资深社工也参与，为读者提供正确的信息，并解答疑问。

由于反应十分踊跃，讲解会从原定的四场增至六场，平均每场吸引600人参与，最多的一场有近千人。

2022年，早报同文化、社区及青年部联办“邻里噪音早报读者讨论会”，邀请了65位早报读者参与现场讨论，针对与大众生活息息相关的邻里噪音社区规范提供意见。

2022年9月16日，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（最后排右起）、邻里噪音社区咨询小组成员梁振雄博士以及社区事务署高级署长郭兆龙，出席“邻里噪音早报读者讨论会”，聆听参与者对制定社区规范以处理噪音的看法。（档案照片）

困境中的伙伴合作与突破

冠病疫情严重打击全球经济时，本地商界包括邻里商家也面临严峻考验。2020年，为协助邻里业者，早报与新加坡邻里企业中心、全国商联总会联手推出了“吃喝玩乐在邻里”活动。

此活动带领近500名公众走访本地10个邻里，在人们无法出国期间，加深他们对本地各邻里特色的了解，同时为邻里带来人潮与买气。由于效果好，合作方在2022年推出了第二系列，两个系列共吸引了1000多人参加。

邻里导览活动获得成功，也激励了新加坡企业发展局和全国商联会在2021年推出了首个新加坡邻里节。

新报业媒体华文媒体集团、全国商联总会以及邻里企业中心联办第二系列“吃喝购物在邻里”导览活动，开发多10条邻里旅游路线。第二系列的首站为金文泰市镇；2022年5月8日，100名团员早上在导游带领下，走访了这个传统和现代元素交融的市镇。（档案照片）

推广本地文化、艺术以及学习和阅读中文

本着对“一加一大于二”协作效应的信心，华文媒体集团与早报常年同各大机构合作，通过互信互利达成共同目标与宗旨。其中，华文媒体集团同宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新加坡旅游局和人民协会联办的“春到河畔”今年就迈入第37个年头。这个盛大的活动除了保留华族的传统习俗，也在欢庆春节期间为人们提供了个好去处。

华文媒体集团也参与举办本地另一华族传统应节活动——“滨海花园庆中秋”。作为主办伙伴，集团为读者争取到更丰富的福利与体验，如2021年推出早报读者灯笼设计比赛；去年推出海湾花园花穹门票赠送活动。

“春到河畔2023”于1月20日在滨海湾花园开幕，准备迎接癸卯兔年。副总理兼财政部长黄循财（中）莅临现场，在巨型财神爷花灯前与民众亲切互动。当时在他右手边的是春到河畔工委会主席蔡其生，左边是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。（档案照片）

在坚持保留华族传统文化与精神的同时，华文媒体集团对于培育新一代的读者、创作者与鉴赏者更是全力以赴。学生是国家与社会未来的栋梁，自是集团最关注的群体之一。

华文媒体集团有面向学生的早报校园与刊物之外，也与伙伴推出各种多姿多彩的活动。例如，同南洋女子中学校联办“全国华文大比拼”、同推广华文学习委员会合办“新空下”新谣歌唱及创作比赛，以及“新加坡大专华文阅读节”等，希望借此激起学生对学习与阅读华文的热情。

在面向大学生方面，早报则定期与南洋理工学院、新加坡国立大学和新跃社科大学等大专学府联办系列讲座，如“陈六使中华语言文化教授基金”公开演讲系、“吴德耀文化讲座”以及“新跃文化中华讲座”，鼓励大学生参与讨论。

《联合早报》与新跃社科大学2017年联办的“新跃文化中华讲座”。香港作家、文化评论学者马家辉是主讲嘉宾之一。当年10月21日，他在报业中心礼堂发表题为“97后20年：香港的文化景象”的演讲，分享他对过去20年香港文化的观察。（档案照片）

2014年，早报与新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心合办了第一届“微电影大赛”。这个获得热烈反响的比赛如今已来到第五届，给予不少新晋电影人才崭露头角的机会。2017年早报与华族文化中心联手创建了“早报文创空间”，旨在为本地的文化创意和新型文创产业一个展示与交流的天地。双方后来进一步加强合作，从“早报文创空间”衍生出第一届“新加坡文创节”，邀请到海内外文创人在线上分享心得，也邀请本地工匠开办线上工作坊。

2022年3月17日，新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲（右二）与新加坡华族文化中心总裁刘思伟（左二），重新签订战略合作框架协议与早报文创空间合作协议。在场的还有华族文化中心节目处长李仪文（左一）以及华文媒体集团营运总编辑罗文燕。（档案照片）

2021年7月31日，“新加坡文创节”开场论坛由早报设计线记者林方伟（左上角）主持。嘉宾包括（顺时钟右上起）台北华山1914文创园区运营总监陈建方、钟书阁文创负责人黄翊苹和本地资深广告创意人林少芬。（视频截图）

2022年7月2日，第四届“我的新加坡新常态”微电影大赛颁奖典礼在华族文化中心举行。主宾交通部兼财政部高级政务部长徐芳达（后排左五）与颁奖嘉宾《联合早报》总编辑吴新迪（后排左起）、微电影大赛联合主席兼新加坡宗乡会馆联合总会秘书长方百成、新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生、新加坡华族文化中心主席蔡天宝、微电影大赛联合主席兼新加坡宗乡会馆联合总会青年委员会主任周兆呈博士（后排左八）、新加坡华族文化中心总裁刘思伟（后排左九），同夺得最佳导演奖的李嘉（后排左七）和其他获奖者合影留念。（档案照片）

华文媒体集团近期与伙伴的合作动向之一，是2023年3月同天猛公艺术基金会签署了谅解备忘录。主要合作内容是在受保留的英殖民时期的黑白屋内，为早报读者举办“天猛公四季系列”文艺活动。读者可在未来的日子期待参与更多类似的活动。

2023年3月3日，华文媒体集团营运总编辑罗文燕（右二）和天猛公创办人陈克湛（左二）在天猛公艺术基金会赞助人杨荣文（左一）和新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲（右一）见证下，签署为期两年的谅解备忘录。在合作期间，天猛公是早报俱乐部的指定活动场地之一，将推出以春、夏、秋、冬为灵感的“天猛公四季系列”文艺活动。（档案照片）

中银早报信用卡

中银早报信用卡让早报读者无论是在新加坡或海外消费，都能获得中银奖励积分。（中国银行提供）

为了方便经常往来新加坡和中国两地的读者，《联合早报》在2017年庆祝95周年之际，联同中国银行新加坡分行（BOCSG）和信用卡公司银联（UnionPay），推出了中国银行联合早报钻石信用卡和借记卡。

持卡读者可享有两年免会费福利，还有多项优惠，这在当时都是非常具竞争力的。此卡推出不久，就有两万多名早报读者顺利得卡。《联合早报》总编辑吴新迪在当时的推介仪式上说：“我们希望能通过此次的合作，感谢并回馈新加坡和中国的读者多年来的支持，为他们提供在两国的各种现金回扣和消费特权。”

展望未来

作为代表新加坡华社的主要报章，《联合早报》希望紧扣初心，与更多志同道合的伙伴合作，寻求更多造福现有读者的机会，并且将继续积极向年轻一代推广华文华语的活学活用，通过不断创新的方式推动华族文化的发展。