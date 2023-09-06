“北漂”中国 联通信息脐带

作为本区域最权威和具代表性的中文报章之一，《联合早报》一直是了解区域经贸发展的重要平台。特别是早报通过数码平台在中国吸引了大量受众群，不断为新中两国读者带来带了两国最新的商贸、金融和企业动态。

例如在1990年代，新中两国政府共同开发了中新苏州工业园区，这是两国政府合作的首个旗舰项目，也是中国发展速度最快、最具国际竞争力的开发区之一，更为日后海外企业进军中国市场铺平了道路。

在苏州工业园区的发展中，《联合早报》扮演了联接两国人民的重要桥梁，通过本地记者和派驻上海特派员，一方面让中国读者通过早报了解新加坡独特的经济发展模式，另一方面本地读者，包括新加坡商家，也从早报报道中获取工业园区的第一手信息，促进了双边的交流与合作。

财经组副主任许丽卿是首任驻上海特派员，于1996年至1999年期间调派上海，参与当时苏州工业园区的许多采访工作。

她指出，早报相当重视报道苏州工业园区项目进展情况，意识到有必要派出记者驻守当地实地采访，于是决定在上海设点派员。

“我有幸成为首任驻上海特派员，参与苏州工业园区这个深化新中合作的重要旗舰项目。虽然每次坐火车从上海到苏州采访，过程相当辛苦，但报道这项目从概念成形到最后落实运作，我还是有一股难以形容的满足感，仿佛在园区看到很多新加坡影子，也觉得园区办公室就像自己的家。”

财经新闻副主任许丽卿曾是驻上海特派员，参与苏州工业园区的许多采访工作，包括199年时任副总理李显龙（左）到苏州参与苏州工业园区中新联合协调理事会第三次会议。图右为时任中国国务院副总理李岚清担任主席 。（陈来福摄）

今年适逢早报创刊100周年。以此为契机，它以摄影展开启百年报庆中国系列人文活动，并在中国举行定格百年摄影中国展巡展，首站便选了在苏州开幕，希望透过摄影展，全面展现新中双方前瞻性、战略性的合作关系。

中资企业出去形成“龙筹股”热潮

约2000年开始，中国推动旨在鼓励中资企业在海外投资的“走出去”战略，支持中资企业进行全球布局，同步发展国内和国外市场。在这个大背景下，中资企业纷纷到新加坡上市，形成了一股“龙筹股”热潮。

《联合早报》紧跟市场脉动，2004年首次推出《龙筹股投资指南》特辑，让投资者对中国和香港公司在本地挂牌的“龙筹股”有更深入的了解。同时，早报财经推出“龙筹新语“龙筹股点评”等栏目，报道或分析龙筹股公司表现、前景展望和股价走势等。

对于许多市场人士和投资者来说，《联合早报》的龙筹股报道和栏目相当合时宜，它为受众提供一个重要参考信息，让大家知道这些来新挂牌上市公司所处的特定行业或领域的动向、以及这些企业所面对的竞争壁垒和增长之路的持续性。

不过到了后期，特别是2008年金融风暴后，许多龙筹股爆发一系列财务和合规问题，多家龙筹股企业出现账目不过关、大股东落逃等丑闻，小股东的投资血本无归。

财经新闻副主任胡渊文加入财经组时，正好见证龙筹股从鼎盛时期逐渐风光不再的过程，写了不少报道和分析文章如“龙筹股丑闻何时了？”“来新上市减少，考虑除牌增加，龙筹股风光不再？”等，探讨龙筹股问题及其带来的启发。

她说：“正如企业发展必然经历一段跌跌撞撞时期，龙筹股作为较早期的中资企业，虽然不乏许多具潜力企业，但更多都因发展过于迅速，导致财务和风险管控出现问题。从长远角度来看，这些企业其实为后来像阿里巴巴和腾讯等大型科技公司，提供许多借鉴。”

财经新闻副主任胡渊文见证龙筹股从鼎盛时期逐渐风光不再的过程，写了不少报道和分析文章，探讨龙筹股问题及其带来带来启示。（联合早报）

与工商联合总会联手推出“一带一路”专网

2014年，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议，得到高度关注。

其后，中国积极推进“一带一路”的建设，筹建和设立亚洲基础设施投资银行和丝路基金等。

为让新加坡企业深入了解“一带一路”，并为全球华文读者观察“一带一路”提供新加坡和东南亚视角，联合早报与新加坡工商联合总会（SBF）在2016年联手推出“一带一路”专网。

这个专网的内容包括围绕“一带一路”战略的宏观与微观介绍、最新进展、沿线区域信息、相关商机、分析评论、活动看板，以及围绕“一带一路”战略的深度采访等。早报同时通过微博、微信、脸书等社交媒体平台，全方位向受众推介专网。

当时的新加坡报业控股华文媒体集团执行副总裁陈康威指出，早报网在中国和东南亚拥有广泛的影响力，与新加坡工商联合总会联手推出的“一带一路”专网，将作为新加坡关注“一带一路”的窗口，为观察“一带一路”这一中国倡议的重大战略提供新加坡和东南亚的视角，让全球华文读者更深入和全面地了解“一带一路”与区域、与世界相关国家的关系，从而巩固联合早报网作为华文世界权威观点供应商的角色和地位。

《联合早报》与新加坡工商联合总会联手推出，东南亚首个专门以“一带一路”为主题的综合信息网站，于2016年3月8日正式上线。（联合早报）

“一带一路”推出后深受海内外读者欢迎，一年内的上线浏览量就突破750万次，读者群来自新加坡、中国、亚细安及美国等多个地方。

“东南亚华尔资”探讨中企后疫情南下趋势

过去几年，美国与中国关系恶化以及国际供应链的重组，撼动全球地缘政治与经济变革，中国企业在危机中找商机，加速“出海”东南亚。

和传统上以大型国企领军的基建工程项目不同，近年来“下南洋”的中国民企业务属性更多元化，涵盖了电子商务、金融科技、视频与游戏、生科科技、财富管理和家族理财办公室等领域，当中包括阿里巴巴、字节跳动和腾讯等多个中企科技巨头。

中国国企与民企合力，形成了中国对亚细安投资逆势增长的醒目图景。这也促使《联合早报》在2021年和2022年推出“东南亚华尔资”系列报道，探讨中企在后疫情时代南下东南亚的趋势与动态。

联合早报副总编辑韩咏红指出，联合早报多年来积累了对中国市场和经济的深入了解，而中资企业和东南亚发展这几面则是中英文媒体感兴趣并积极报道的内容，于是就构想以‘东南亚华尔资’角度，利用合作契机侧重报道中资企业在东南亚的发展。（联合早报）

顺应中资企业迈向国际化趋势，《联合早报》破天荒首次与《商业时报》合作。这个合作模式主要借助早报财经组、中国组和国际组在本地和区域的网络和语言优势，策划一个关于中国资本运作和外部投资的双语系列，由早报三组动员旗下的记者进行报道，再由《商业时报》翻译，通过纸版、网络和社交媒体发布。此外，《商业时报》也通过数码包装和视频，将一系列的报道汇整成可点击的综述文，吸引更多读者。

《联合早报》和《商业时报》合作能够落实，时任《商业时报》总编黄维光（现为新报业媒体英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑）和华文媒体集团社长李慧玲是两大推手。他们在2021年初会面时，同意进一步探讨两报深入合作的可能性，最终促成了2021年5月和2022年7月两个系列的专题报道。

联合早报副总编辑韩咏红说：“我们当初与商业时报谈合作项目时，联合早报多年来积累了对中国市场和经济的深入了解，而中资企业和东南亚发展这几面则是中英文媒体感兴趣并积极报道的内容，于是就构想以‘东南亚华尔资’角度，利用合作契机侧重报道中资企业在东南亚的发展。”

《商业时报》总编辑陈慧芬受访时指出，该系列报道让商业时报读者有机会接触到《联合早报》利用庞大联系网络所进行的深入采访内容，其中包含对中国的实地采访与洞察。

她说：“事实上，关于中资企业的业务发展和投资情况等信息并不难取得，但它们往往来自广泛西方媒体。《联合早报》是为数不多的对中国、中资企业及其与东南亚区域互动有深入了解的亚洲新闻媒体之一。因此，这个合作项目成为了英文报读者与《联合早报》之间的沟通渠道，让他们有机会了解中资企业在新加坡周边扩张的趋势。”

《商业时报》总编辑陈慧芬说，“东南亚华尔资”系列报道让商业时报读者有机会接触到《联合早报》利用庞大联系网络所进行的深入采访内容，其中包含对中国的实地采访与洞察。

对中国高净值人士和家办课题最感兴趣

东南亚华尔资系列报道推出后，吸引许多读者转而成为付费订户，像它在《商业时报》的订户转换率就比一般区域报道平均高出19倍。该系列报道也获得新报业媒体华文媒体集团2021年新闻奖的最佳专题/特写奖。

商业时报副总编辑（受众）曾昭鹏说：“这次合作体现了不同语文报章互补和增值的可能性……另外，我们对能够吸引读者的新闻主题也有新的认识，例如关于中国高净值人士和家族理财办公室的报道，许多读者都非常感兴趣，即使在付费墙内，仍然获得可观浏览量。”

早报视频组主任、前财经新闻主任冯嘉年，参与“东南亚华尔资”有关中国富豪来新设立家办的报道。他指出，中资企业和富豪在新加坡及区域的投资影响预料会逐步扩大，更多企业也将扎根新加坡。《联合早报》或许可以透过大数据分析，继续发挥它在中资企业相关报道的优势。

中国富豪来新设家办是“东南亚华尔资”系列最受欢迎的报道内容之一，早报视频组主任冯嘉年认为，《联合早报》或许可以透过大数据分析，继续发挥它在中资企业相关报道的优势。（联合早报）

他说：“不单是从新加坡和财经的层面，我们还可以扩大到区域，以及影响政治经济发展的分析层面，发掘更多有价值和意义的新闻。”

韩咏红同意这一点。她说：“中资企业在区域的发展很重要，现在就有句话叫Long Tail Chinese（长尾中国人，意即把无数不受重视的小生意集合而产生一个总量巨大的大市场），随着中国崛起，中资企业足迹会扩展到越来越多地方。“

“《联合早报》要如何更好地记录或观察中资企业发展轨迹？这无疑是一个挑战。我认为，记者除了要有财经新闻基础知识，还要对国际政治敏感，同时清楚新加坡的利益以及新加坡在这政治格局下的地位。”