直播“随意门”打破时间空间局限

媒体进入数码时代，新闻传播打破空间及平台束缚，形式空前多元。

作为早报数码征程之一，《新闻抢先看》与《早现场》两档有关本地社会新闻的直播节目陆续登场，为读者浏览新闻提供新方式。

2017年5月2日，《新闻抢先看》作为首档平日固定的直播节目正式上线，为读者解读当天发生的重点新闻。

《抢先看》不但突破报纸出版时间的限制，更邀请各新闻组主任和记者们参与讨论，为观众解读新闻，并分享报章字里行间难以涵盖的新闻背后故事。节目根据新闻类型与记者喜好，或活泼幽默，或严肃深刻，给读者提供了消化新闻的不同视角。

节目草创阶段，三名主持人轮流登场。每天下午4时半，都能看到手持支架，不停对着手机说话的主持人，行色匆匆在不同部门穿梭，成为新闻室的一道独特风景。

同时，这档节目也希望在晚间报纸出版前，通过讲解见报新闻，激发观众兴趣 ，从而提升报纸销量。

从一开始就投入《抢先看》主持工作的《联合早报》高级记者刘永健说：“《新闻抢先看》大大拉近了读者和新闻工作者的距离，除了让大家有直接讨论新闻的空间，也让读者更认识新闻的采写过程。”

三巴旺财神庙火患 敲开现场直播大门

另一档非定期新闻直播节目《早现场》启动略迟。

2020年，早报意外组记者靳忻赴前线采访，历经几年数码变革耳濡目染，发觉意外现场画面丰富，能够以直播的形式抓住新闻热点，于是提出想法，得到新闻室的鼎力支持。

2023年2月11日，阔别三年，马来西亚柔佛古庙众神巡游全面复办，记者靳忻通过《早现场》直播，为观众展示现场情况。（档案照片）

当年9月18日，三巴旺财神庙发生火患，靳忻在现场开播，让网络观众第一时间突破空间限制，通过镜头和前线记者讲述，仿佛亲临现场，了解突发事件来龙去脉。那次直播，不止成为当时早报网站点击率最高的视频类节目，也是鼓舞士气的开门红，促成之后更多的直播尝试。

隔年农历新年，丹戎巴葛致命车祸震惊全国。靳忻得知消息，携带直播设备采访，让线上观众直击现场，再次刷新播放纪录。

两次直播抱砖引玉，早报团队总结经验，尝试将现场直播系统化，单独做成一档节目。

靳忻认为：“数码征程的路上，不同部门可以尝试创造多元节目内容。”《早现场》就脱胎于早报意外组所做的一次次尝试，并逐渐发展成型。

耕耘多年，《新闻抢先看》团队力求突破。为增加观众粘性，主持群特地在节目开播100期时筹划聚会，邀请观众一同分享讨论。

继续提升技术丰富内容

此外，节目也在内容和技术上不断革新。《抢先看》开播近六年来，几度更换场地，也尝试增减节目环节。多次调整后，同时在线观众从初期的50多人，提升几倍，如今已稳定拥有数百“铁粉”。演播室的器材与陈设也几经更新，力求节目风格与美学上的突破。

展望未来，刘永健认为《抢先看》作为早报的一档常青节目，包括扩大观众群和提升节目素质等方面，仍有很多发展空间，既是挑战，也是机会，代表节目还可以做得更好。

他说：“希望《新闻抢先看》接下来能将提升到不只早报人引以为荣，连观众也乐于分享的一档节目。”

《早现场》虽然不像《抢先看》般定期播出，却也同样寻求突破革新。节目内容除了突发的意外事件，也逐渐延伸至像榴梿热销、新山游神等经济民生与社会文化活动。

展望未来，早报将继续数码化征程，力求新闻室同仁秉持数码思维，为读者和观众提供更多高质量、优水准的作品。