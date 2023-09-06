九个臭皮匠不“误”正业 凝心聚力筹办报庆活动

横跨一世纪迎接报业下个篇章，《联合早报》百年报庆筹委会两年前接获重任，策划和筹办10多项报庆活动，携手早报同仁及读者共襄盛举。

由九人组成的筹委会，来自《联合早报》和新报业媒体华文媒体集团其他部门，平日都有本职工作要处理。他们是——早报助理总编辑郭丽娟、华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端、华文媒体集团总经理林炜扬、早报副刊编辑陈素君、本地新闻副主任黄顺杰、财经新闻主任沈越、客制企划主任吴芮珑、受众策略及社媒主任杨萌，以及伙伴关系与品牌活动主任游桂娥；华文媒体集团社长李慧玲、早报总编辑吴新迪，以及早报执行总编辑韩咏梅是筹委会顾问。

筹委会主席郭丽娟受访时说，如何在不“误”正业下，集思广益与各方协调办活动，筹委都付出不少心思和个人时间。她说：“报庆活动自去年12月启动，这九个月来的系列活动得以顺利推进，彼此间的合作精神真的很可贵。当然，仅凭我们的力量也无法达成，也感谢其他同仁的付出。”

采访当天，郭丽娟、陈能端和林炜扬，风尘仆仆地从上一场报庆讨论会议赶来受访，不到一小时又赶去参加下一场会议。

早报百年报庆以“百年如新”为主题，寓意早报虽承载百年历史，但仍轻盈跃步，接受新事物，勇于探索新路径。林炜扬说，报庆活动不仅庆祝早报迈入创刊100年的新里程碑，感谢读者、社区和大众，也希望吸引更多新受众，同时加强早报新旧员工的归属感。

报庆启动仪式以“陪你看报纸”大型读报活动掀开序幕。杨萌说，这个自2014年就举办的社区活动，向来是有好口碑，新闻室的义工解说新闻内容时能与公众密切互动，帮助他们了解周遭事物和新政策。“活动后来因冠病而搁置，正是重启的好时机，这段时间也吸引了不少年轻受众。”

早报也推出《定格百年》栏目，精选300多张老照片每日刊登，并在本地和中国举办摄影展，呈现早报新闻的缩影。郭丽娟说：“不少人举家大小前去看摄影展，父母看展时也会跟孩子解释当年的情景和经历了什么。特别有意思的是冠病期间的照片，很多人看到后都惊叹，原来两年时光已然过去，也回想起当时的种种遭遇。”

获书画家林子平赠予彩墨巨画 让筹委会倍感鼓舞

102岁书画家林子平今年6月赠送一幅彩墨巨画《百年根深》给早报，让筹委会倍感鼓舞及感动。林炜扬说，林老先生花了三天完成这幅画，其间虽然需要帮佣搀扶，仍坚持创作，只因想给报馆送上一份礼物。“期颐之年的他有这份表示，我们更要秉持初心，迎接挑战。”

今年7月8日和9日的周末，伴随着新谣和民歌金曲，5000多名观众与早报相约，在新加坡体育城华侨银行广场齐唱经典老歌，共度难忘的夜晚。

今年7月8日和9日，5000多名观众与早报相约在新加坡体育城华侨银行广场齐唱经典老歌，共度难忘的夜晚。图为筹委会成员及其他同仁在演唱会后合影留念。（游桂娥提供）

陈能端说，起初想筹办一场嘉年华会和演唱会相连的活动，希望可吸引各年龄段的读者。原本的设想是早上举办适合家庭参与的嘉年华会，让年长读者带着年轻一代认识早报，晚上再接着举行演唱会。

然而，考虑到空间有限及人流管控等问题，要在同一个场地办好嘉年华和演唱会几乎是不可能的任务，因此最终决定把心力集中在演唱会。两晚的早报演唱会获得观众一致好评，他们哼唱着熟悉的歌曲，共谱与早报庆生的集体记忆，让筹委会欣慰当时做的决定是正确的。

提及迄今面对的挑战，郭丽娟说：“作为主席，我得顾虑大家工作上的难度和团队之间如何配合。但后来我发现，同事都很有奉献精神，不能说完全合作无间，但会并肩努力克服困难。”

郭丽娟举例说，若有人凌晨在群组内抛出问题，大家都会积极讨论，一同解决问题，这是难能可贵的。

陈能端指出，除了早报同事，筹委会也要特别感谢华文媒体集团属下各部门的同事，如营运与文化事业群的伙伴关系与品牌活动组同事，承担起大部分活动的策划和物流等工作。她说，筹备活动有许多看不见的“眉眉角角”，应该如何安排流程及招待嘉宾，甚至发邀请函都是一门艺术。

杨萌说，伙伴关系与品牌活动组同事，一看场地就能估计需要摆放多少张椅子、椅子与荧幕之间应该保留多少距离等，真的让人佩服。郭丽娟说：“我们都是一群做新闻的人，接到重任后突然要身兼许多活动筹备的工作，这不是我们的专长，幸好有他们在背后成为我们最大的支持力量。”

林炜扬总结道，筹办活动的过程，不仅对筹委会，对其他同事来说，都受益良多，让大家更理解读者想要什么。“在过程中，我们也感受到读者对《联合早报》这个品牌的热爱。尽管有些活动碰上大雨，他们仍不畏风雨地出席，或撑伞或穿雨衣，全程参与。”