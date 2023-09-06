100岁庆生活动 与您共谱回忆

《联合早报》在2022年12月11日，以大型读报活动“陪你看报纸”，正式揭开百年报庆系列活动序幕。九个多月下来,各项节目与活动触及无数的读者受众、合作伙伴、供稿者，以及曾经缘聚，一起打拼的前同事。男女老少、旧雨新知，欢声笑语无数……

1. “陪你看报纸”大型读报活动暨《联合早报》百年报庆启动仪式

日期：2022年12月11日

陪你看报纸，分享天下大小事。《联合早报》在勿洛心动大厦举办创刊100周年庆祝活动的启动仪式，同时主办“陪你看报纸”大型读报活动，吸引约400名公众冒雨出席。主宾副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰参与读报活动，以华语讲解物价高涨的因素及应对政策。两组中小学生也为公众读报，分享青少年课题。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（中）和国家发展部兼通讯、新闻部高级政务部长陈杰豪（右），以及新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在场为公众读报，讨论如何应对生活费高涨等课题。（邝启聪摄）

早报义工在20分钟的小组课中，引导年长者掌握使用早报手机应用的贴士，如学习如何阅读电子报和分享文章、利用新闻标签找文章，了解订户专属福利等操作。（李健玮摄）

2. “定格百年”摄影展

日期：2023年4月5日至5月8日、7月1日至9月13日

百年岁月通过照片定格，《联合早报》自2023年1月1日推出“定格百年”栏目，每天刊登一张老照片，与读者一同回顾往昔。从这一栏目延伸，摄影团队挑选出最具代表性的100张照片，在来福士城购物中心举办摄影展。摄影展展出早报摄影团队历年捕捉的100幅作品，从黑白到彩色照片，展示早报新闻摄影的发展轨迹。摄影展也走入邻里在三家图书馆展出，并配合展览举办摄影讲座和工作坊。定格百年早报摄影展自7月起，到中国苏州、重庆、上海、深圳和北京等五个城市举行巡展。

来福士城购物中心举办的“定格百年”摄影展吸引了不少人举家观赏照片，回顾历史。（梁麒麟摄）

“定格百年”中国巡展的第二站在重庆，以78张黑白和彩色照片，展现新加坡发展历史和新中合作进程。（蔡家增摄）

早报摄影记者蔡家增（左）为参加图像转印工作坊的读者示范如何把数码照片转印在宣纸和相纸上。（叶振忠摄）

3. “生活百态”线上线下漫画展

日期：2023年5月20日至6月25日

充满本地色彩又接地气的漫画走入10座邻里小贩中心，以图像在小贩中心的桌面生动传播时事，呈现诙谐幽默、嬉笑怒骂等生活化选材。5月21日，漫画展在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举行推介仪式。“生活百态”漫画展精选100幅有关饮食、环境、出行、科技和疫情的漫画，内容均以中英双语呈现。漫画展专属网页是http://bit.ly/zb100comics。

永续发展与环境部长傅海燕（左三）与《联合早报》总编辑吴新迪（左起红衣者）、执行总编辑韩咏梅和新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲，在榜鹅综合社区中心小贩中心，向食客推荐漫画展。（陈渊庄摄）

10座小贩中心的桌面贴有漫画贴纸，用手机摄像头扫描QR码，还能这些漫画跃然纸上动起来。（陈渊庄摄）

4. 早报文学节暨城市阅读节

日期：2023年5月26日至6月3日

拥有37年历史的新加坡书展今年更名为城市阅读节，与早报文学节合作，改变以往在一个地点主办书展和讲座的方式，把焦点集中在推广阅读，以更灵活的形式与国家图书馆、滨海艺术中心等伙伴合作，为公众呈现不同种类和形式的讲座与活动。20多名来自新马和海峡两岸的作家、诗人、小说家、翻译家、剧场人在本地与读者见面。阅读节的压轴节目还请来台湾知名作家龙应台，分享她的著作。

台湾作家龙应台应邀前来，在2023年6月3日举办城市阅读节压轴讲座，吸引超过1400名公众出席。（邝启聪摄）

配合百年报庆，《联合早报》前总编辑林任君（右三）出版新书《世事任君谈 ——报人生涯 一得之愚》。（龙国雄摄）

5. 早报骑行：早期报业与狮城文史之旅

日期：2023年5月28日

约100名读者与早报团队一同踏上“早期报业与狮城文史之旅”，以骑行的方式探访我国中部和西南部，有关早期报业的历史地点和狮城有趣文史景点。骑士从市区珠烈街的华侨银行大厦广场出发，在20多公里的路程聆听各站点的解员诉说往昔趣事，也与新朋友交流合影。

骑士途经《星洲日报》旧址日报大厦，聆听讲解后一同欢乐合照。（谢智扬摄）

“早报骑行：早期报业与狮城文史之旅”由《联合早报》执行总编辑韩咏梅（背对镜头）和本地文史研究者李国梁携手策划。为了确保活动安全顺利，早报义工团队在活动前数次预先试骑熟悉路线。（邝启聪摄）

6. “狮城美术•百年光华”特展

日期：2023年6月2日至7月16日

《联合早报》携手新加坡秋斋藏画，在新加坡华族文化中心主办“狮城美术·百年光华”特展，呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品。画展展示我国美术史上的百年华彩，本地102岁书画家林子平更赠送彩墨巨画《百年根深》，庆贺早报创刊百年。华文媒体集团首次将多年来所得的书画藏作加以梳理、评析，出版成书《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》，由林子平为新书封面题字。

本地102岁书画家林子平创作彩墨巨画《百年根深》赠予《联合早报》，寓意树根很深，就如早报一般。（柯淑芩摄）

人力部兼贸工部第二部长陈诗龙（左二）6月1日为“狮城美术·百年光华”特展开幕，也为画册《雅意》举行发布仪式。前资深报人杜南发（右一）是画册编务顾问。（陈渊庄摄）

7. 早报社区电竞日

日期：2023年6月10日

《联合早报》在盛港汇购物中心首次举办“早报社区电竞日”，由沐瞳科技协办，邀请公众走入电玩世界，了解深受年轻人欢迎的电竞趋势。16支队伍报名参加电竞手游“Mobile Legends: Bang Bang”社区电竞挑战赛，玩家与朋友及家人以五人一组的形式参赛。当天也主办“家长不可不知的电玩世界”华语讲座，邀请三名电竞业内人士与公众分享当下的电竞潮流，以及如何通过电竞来促进家庭和睦及培养亲子关系。

《联合早报》在盛港汇购物中心举办“早报社区电竞日”，16支队伍之间的精彩博弈吸引不少公众驻足围观。（蔡家增摄）

由五名好朋友组成的“NewJeens”战队在社区电竞挑战赛夺冠，赢走1000元现金奖。（蔡家增摄）

8. 早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”

日期：2023年7月8日至9日

金曲悠悠传唱百年，《联合早报》邀请读者在星空下团聚，与台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，联同本地歌手，包括许美静、黎沸挥、人声乐团“麦克疯”等，在新加坡体育城华侨银行广场一同欢唱《橄榄树》《城里的月光》《爱如潮水》和《小幸运》等横跨不同年代的好歌。演唱会连唱两天，共吸引5000多人参与，有公众抢不到位子，甚至自带野餐垫、折叠椅，围坐在场地旁欣赏演出。

参与演出的歌手与《联合早报》的代表在演唱会首日与1200名观众温馨齐唱《城里的月光》。（关俊威摄）

首场演唱会开始前的两个半小时，新加坡体育城华侨银行广场外就已排起了人龙。（关俊威摄）

进场观看演唱会的早报俱乐部会员都可领取饮料、小吃，还有早报特制的限定款环保袋。（关俊威摄）

不少公众聚集在新加坡体育城的河滨走道观看现场转播。映衬着夕阳，公众随歌摆动，哼唱着熟悉的歌词。（关俊威摄）

9. 早报百年报庆专栏作者交流会

日期：2023年7月23日

《联合早报》于报业中心礼堂举行早报专栏作者午餐交流会，邀请副刊、言论组等约140名外稿作者们共聚交流，并参观新闻室运作。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》总编辑吴新迪、执行总编辑韩咏梅、副总编辑王彼得和副总编辑兼副刊主任胡文雁，席间与专栏作者们问答互动，感谢他们一路以来的的支持。

早报团队邀请约140名专栏作者参与在报业中心礼堂举行的午餐交流会，席间大家举杯，交换心得。（陈渊庄摄）

交流会结束后，不少专栏作者到早报新闻室参观，了解2023年4月设立的华文报历任总编辑纪念墙。（陈渊庄摄）

10. “经典回响之百年乐韵”音乐会

日期：2023年8月4日至5日

《联合早报》与新加坡华乐团携手呈献“经典回响之百年乐韵”音乐会，以跨越百年的华乐佳作，展现华韵之美。这场音乐会的曲目由早报读者做主，读者从100首经典华乐的曲单中票选10首自己最想现场聆听的作品。第一晚的音乐会仅向参与节目投选的早报读者开放，早报送出300对音乐会门票给早报俱乐部会员，回馈读者多年来的支持。

“经典回响之百年乐韵” 早报百年庆读者音乐会，星期五（8月4日）晚上在新加坡大会堂奏响。（邝启聪摄）

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（站者右四）与夫人章慧霓（右三）在《联合早报》执行总编辑韩咏梅（右二）、《联合早报》总编辑吴新迪（左三）、新加坡华乐团董事主席吴绍均（左二）、华乐团行政总监何伟山（左一）以及秋斋艺术基金会主人曾国和（右一）的陪同下，与读者一起观赏精彩的华乐表演。（邝启聪摄）