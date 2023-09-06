100岁庆生活动 与您共谱回忆

《联合早报》在2022年12月11日，以大型读报活动“陪你看报纸”，正式揭开百年报庆系列活动序幕。九个多月下来,各项节目与活动触及无数的读者受众、合作伙伴、供稿者，以及曾经缘聚，一起打拼的前同事。男女老少、旧雨新知，欢声笑语无数……
1. “陪你看报纸”大型读报活动暨《联合早报》百年报庆启动仪式
日期：2022年12月11日
陪你看报纸，分享天下大小事。《联合早报》在勿洛心动大厦举办创刊100周年庆祝活动的启动仪式，同时主办“陪你看报纸”大型读报活动，吸引约400名公众冒雨出席。主宾副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰参与读报活动，以华语讲解物价高涨的因素及应对政策。两组中小学生也为公众读报，分享青少年课题。
2. “定格百年”摄影展
日期：2023年4月5日至5月8日、7月1日至9月13日
百年岁月通过照片定格，《联合早报》自2023年1月1日推出“定格百年”栏目，每天刊登一张老照片，与读者一同回顾往昔。从这一栏目延伸，摄影团队挑选出最具代表性的100张照片，在来福士城购物中心举办摄影展。摄影展展出早报摄影团队历年捕捉的100幅作品，从黑白到彩色照片，展示早报新闻摄影的发展轨迹。摄影展也走入邻里在三家图书馆展出，并配合展览举办摄影讲座和工作坊。定格百年早报摄影展自7月起，到中国苏州、重庆、上海、深圳和北京等五个城市举行巡展。
3. “生活百态”线上线下漫画展
日期：2023年5月20日至6月25日
充满本地色彩又接地气的漫画走入10座邻里小贩中心，以图像在小贩中心的桌面生动传播时事，呈现诙谐幽默、嬉笑怒骂等生活化选材。5月21日，漫画展在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举行推介仪式。“生活百态”漫画展精选100幅有关饮食、环境、出行、科技和疫情的漫画，内容均以中英双语呈现。漫画展专属网页是http://bit.ly/zb100comics。
4. 早报文学节暨城市阅读节
日期：2023年5月26日至6月3日
拥有37年历史的新加坡书展今年更名为城市阅读节，与早报文学节合作，改变以往在一个地点主办书展和讲座的方式，把焦点集中在推广阅读，以更灵活的形式与国家图书馆、滨海艺术中心等伙伴合作，为公众呈现不同种类和形式的讲座与活动。20多名来自新马和海峡两岸的作家、诗人、小说家、翻译家、剧场人在本地与读者见面。阅读节的压轴节目还请来台湾知名作家龙应台，分享她的著作。
5. 早报骑行：早期报业与狮城文史之旅
日期：2023年5月28日
约100名读者与早报团队一同踏上“早期报业与狮城文史之旅”，以骑行的方式探访我国中部和西南部，有关早期报业的历史地点和狮城有趣文史景点。骑士从市区珠烈街的华侨银行大厦广场出发，在20多公里的路程聆听各站点的解员诉说往昔趣事，也与新朋友交流合影。
6. “狮城美术•百年光华”特展
日期：2023年6月2日至7月16日
《联合早报》携手新加坡秋斋藏画，在新加坡华族文化中心主办“狮城美术·百年光华”特展，呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品。画展展示我国美术史上的百年华彩，本地102岁书画家林子平更赠送彩墨巨画《百年根深》，庆贺早报创刊百年。华文媒体集团首次将多年来所得的书画藏作加以梳理、评析，出版成书《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》，由林子平为新书封面题字。
7. 早报社区电竞日
日期：2023年6月10日
《联合早报》在盛港汇购物中心首次举办“早报社区电竞日”，由沐瞳科技协办，邀请公众走入电玩世界，了解深受年轻人欢迎的电竞趋势。16支队伍报名参加电竞手游“Mobile Legends: Bang Bang”社区电竞挑战赛，玩家与朋友及家人以五人一组的形式参赛。当天也主办“家长不可不知的电玩世界”华语讲座，邀请三名电竞业内人士与公众分享当下的电竞潮流，以及如何通过电竞来促进家庭和睦及培养亲子关系。
8. 早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”
日期：2023年7月8日至9日
金曲悠悠传唱百年，《联合早报》邀请读者在星空下团聚，与台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，联同本地歌手，包括许美静、黎沸挥、人声乐团“麦克疯”等，在新加坡体育城华侨银行广场一同欢唱《橄榄树》《城里的月光》《爱如潮水》和《小幸运》等横跨不同年代的好歌。演唱会连唱两天，共吸引5000多人参与，有公众抢不到位子，甚至自带野餐垫、折叠椅，围坐在场地旁欣赏演出。
9. 早报百年报庆专栏作者交流会
日期：2023年7月23日
《联合早报》于报业中心礼堂举行早报专栏作者午餐交流会，邀请副刊、言论组等约140名外稿作者们共聚交流，并参观新闻室运作。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》总编辑吴新迪、执行总编辑韩咏梅、副总编辑王彼得和副总编辑兼副刊主任胡文雁，席间与专栏作者们问答互动，感谢他们一路以来的的支持。
10. “经典回响之百年乐韵”音乐会
日期：2023年8月4日至5日
《联合早报》与新加坡华乐团携手呈献“经典回响之百年乐韵”音乐会，以跨越百年的华乐佳作，展现华韵之美。这场音乐会的曲目由早报读者做主，读者从100首经典华乐的曲单中票选10首自己最想现场聆听的作品。第一晚的音乐会仅向参与节目投选的早报读者开放，早报送出300对音乐会门票给早报俱乐部会员，回馈读者多年来的支持。