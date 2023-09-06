实践中走出新路 《世界大解说》用早报声音“解说”世界

2022年2月初，重返新闻线才个把月就接到“烫手山芋”。俄罗斯总统普京在乌克兰频频出招，与美英等西方国家暗自较劲；究竟会真打吗，或者只是虚张声势；全世界也只能雾里看花。

我们想做个视频，帮读者拨云见日，厘清普京搞什么、美国总统拜登打的又是什么算盘。

在这之前，我们还从未做过国际专题视频，连外电片源合约都还未谈妥，能有多少画面资源来说故事？而面对这么一个扑朔迷离的国际局势，自己都摸不透，要怎么进一步帮助读者厘清脉络？

不过，身在早报就是有福气；无论哪个领域，总有在专线上深耕的同事和积累多年经验见识的老总高编为后盾。国际新闻组大将吴汉钧出马，一起商讨提纲和要点，再由他提供文字内容，我改写包装成视频；外加剪辑师和图像设计师仅仅四人团队，四天内完成了七分钟长的《乌克兰战云密布 普京搞什么?》国际专题视频。

“乌克兰战云密布，普京搞什么?” 专题视频 2022年2月12日上线，当日就吸引上万人点击浏览。同年3月中正式辟设《世界大解说》栏目，将这个视频纳入为栏目首集。（图 / 洪惠贞）

当时局势仍未明朗，中文媒体上的讨论并不多，西方媒体则是一味站在道德高度谴责普京。我们选择从另一个角度切入，追溯俄罗斯与北约及欧洲之间纠缠不清的历史渊源与现实利益考量，尝试剖析普京的处境与动机，也评估美欧对俄宣战的代价。

成品出炉后的回响让我们喜出望外；2月12日上线当日就有上万人点击浏览；两周后普京挥军入侵乌克兰，脸书浏览量蹭热再飙升到累计三四十万。

这是我们的第一次尝试，在资源匮乏之下反倒激出无限可能。相对于资源丰厚的电视台，原来网络作业也能制作出品质不遑多让的时事视频，原来受众也会期待扎实观点带来新刺激；原来，我们的节目在数码平台上可以突破地域界限，向更庞大的海外受众群延伸。

柔佛州选2022年3月12日举行，《柔佛州选看什么：得柔佛者得天下》专题视频在前一天才上线；结果选举结束后的一两周仍持续获得受众关注。（图 / 洪惠贞）

一个月后，邻国马来西亚柔佛州选，我们再与马国新闻专线记者范晓琪合作，推出《柔佛州选看什么》专题视频，脸书累计浏览量也有近10万。感谢邻国朋友那么给力，在国内中文媒体百花齐放的大环境下，还愿意给予《联合早报》机会来看看我们的节目。

当下，我们决定这个方向走对了。《世界大解说》也就此应运而生：成立专属团队，由两名执行编导带领一组年轻编导，结合各组专线记者的优势，外加特定剪辑师、动画和图像设计师，隔周周四推出，深入浅出“解说”这个世界。

迄今，19个月，33集节目。选题从纯时政类转向多元化，加强了动态图解与实地采访，打上中英双语字幕突破语言隔阂。唯一不变的核心是展现客观、扎实、独到的《联合早报》视角和观点。

用独到视角看世界

中文世界最关注也最难处理的议题，莫过于中美关系、中共政治，以及台海局势。与中港台两岸三地相关的课题共计八集，占比高达四分之一。

台海局势走向取决于中美，台湾命运从来都由不得自己。《世界大解说》于2022年中中美局势紧绷之际就暗流汹涌的台海局势做了两集节目，有意识地在中美之外也带出台湾观点，哪怕这个观点始终左右不了大局。（图 / 洪惠贞）

2022年中美关系急转直下，在佩洛西访台后更陷谷底。我们做了两集节目《中美台海角力，台湾如何自处》和《台海“现状”不复，中美渐行渐远》；除了带出中美各自的战略考量，我们也很有意识地让台湾的声音也能被听见，借由台北特派员温伟中的参与及台湾学者的分析，充实了台湾问题的在地视角。

《中共二十大看什么》这一集，汇集了中国新闻组特派员和总部对中国局势实地扎实的认知基础、学者的精辟分析，再加上数码组后制的撰稿、动态图解、画面素材、剪辑功力，努力从客观抽离的视角让受众看懂中共二十大概要。（图 / 洪惠贞）

而《中共二十大看什么》则尝试解析深不可测的中共政治，将台面下好些隐含的潜规则用动态图解形象化具体化，帮助受众了解什么是“二十大”，以及习近平定于一尊的时代。这些全是早报历任北京特派员在地深耕摸索才足以形成的独到观点。

中共二十大2022年10月16日至22日在北京人民大会堂召开，《联合早报》北京特派员杨丹旭（左）全程采访。（黄小芳提供）

中共二十大2022年10月16日至22日在北京人民大会堂召开，《联合早报》上海特派员陈婧赴京加入采访大队，为读者发回最新消息。（陈婧提供）

实地采访 发掘在地题材

韩国电影《寄生上流》中出现的首尔半地下房，究竟是怎么样一种居住状况？马来西亚吉兰丹受伊斯兰党统治长达33年，各种族宗教人民如何相处？纷纷涌入狮城而引起非议的高净值人士，过的是什么样的生活？

2023年6月底，马来西亚州六州选举前，《世界大解说》年轻编导陈雅恩（左二）和摄像主任林上德走进吉兰丹哥打峇鲁 (Kebun Bahru) 湿巴刹采访当地居民。（丘振益摄）

《世界大解说》充分发挥早报在亚洲各大城市均有据点的优势，发掘在地特殊却也值得参照的现象，让读者和观众看到连当地人都不曾看过的面向。

《联合早报》特派员总动员，分别在亚洲六城市找来六位煮妇煮夫，让《世界大解说》观众在感受物价上涨对各城市实际冲击之际，也能看到亚洲各地丰富精彩的家常美食文化特色。（图 / 王宇晨）

当中，《吃不消的午餐》一集，更是出动早报派驻六大城市的采访团队，让观众不只很直观地感受不同城市物价上涨对小市民的冲击，也以视觉享用了亚洲六城一顿丰盛的家常午餐！

2023年5月泰国大选，《世界大解说》节目组首次拉队出国实地采访，将镜头带到选战主场曼谷实地感受泰国选情。又一名年轻编导挑大梁，让泰国未来首相社德他提前认识《联合早报》。

2023年5月泰国曼谷，入职未满一年的早报年轻编导邴泓剑直击为泰党候选人杜德他（右）竞选场子，有机会近距离采访这位为泰党顾问；当时大概没料到杜德他最终当选为泰国第30任首相。（吴汉钧摄）

跟观众一起长知识

善用动态图解解说科普小知识，也是节目不断努力的方向。美国对俄制裁会如何催生全新的国际货币体系？北约扩张之路怎么走，芬兰瑞典其实是两大军事强国？福岛核废水排海闹得沸沸扬扬，日本究竟是怎么处理核废水？滤掉多少种辐射物质，又有多少会流入大海？

8月底福岛核废水排海，引发本地人对日本海鲜产生戒心与焦虑。《世界大解说》从科普角度着手，用动态制图解说核废水处理过程，让消费者在知情的情况下自行判断。（图 / 林玲莉）

8月底福岛核废水排海，引发本地人对日本海鲜产生戒心与焦虑。《世界大解说》从科普角度着手，用动态制图解说核废水处理过程，让消费者在知情的情况下自行判断。（图 / 何健伟）

制作团队在消化信息解说世界的过程中，也与观众读者一起“长知识”。

过去一年多，感谢读者观众对《世界大解说》的关注与讨论。你们在社媒平台上的热烈留言，无论赞许或批评，都是我们充实和精进节目的养分。

《世界大解说》，期待你的持续参与。