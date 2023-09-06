读者想对《联合早报》说……

今年《联合早报》迎来百年之大庆，举办了各式各样的丰富活动回馈读者伙伴，邀旧雨新知共襄盛举。出席这些活动的部分读者又有什么话想对《联合早报》说？

• 刘俊贤 49岁

本地漫画人刘俊贤。

“我是早报的读者，早报在内容方面已经十分丰富，希望可以做更多有趣的呈现方式，在更多的年轻人中普及。

早报如今100周年，我希望早报能够继续在秉持传承华人传统文化的基础上，做出更新颖的改变，吸引更多年轻人来阅读早报。

继续在这个基础上，让华人文化和华语在新加坡能够继续开花结果。”

• 林增如 50岁

出席《联合早报》举办的“生活百态”漫画展的读者林增如。

“我是从小时候开始看早报的，但是小时候经常看的是漫画。

现在压力很大，有时候要放松的时候就会看早报——看点漫画、看点新闻、看点娱乐新闻、看副刊那一类的新闻。我觉得早报内容做得不错，但是须要教导大众和学生更多的知识，像是国际上发生的事情。

早报再多100年，也是很好的！”

• 陈巍威 43岁

出席《联合早报》举办的“生活百态”漫画展的新移民陈巍威。

“我家公是忠实的早报读者，他每天都会买报纸来看，我就顺便看一下，有时候会用华语念里面的新闻给孩子听，让孩子知道每天发生什么事情。

我觉得现在还有早报这种刊物就应该支持下去。说实在的，现在都是电子的东西了，为了小孩子眼睛着想，阅读纸类刊物比较好。

我希望早报不论在网络或报纸方面，都能够提供给不同的年龄层看到他们想要看到的东西。希望纸媒不要被淘汰，因为我希望小孩子将来会知道以前我们用过什么，小孩子对以前的小小电视都很新奇。

所以我希望纸媒能够坚持下去，哪怕利润减低，我们民众也会付出微薄之力支持。希望早报越办越好，里面的内容越来越丰富，能够吸引下一代。”

• 魏丽娟 45岁

魏丽娟带孩子参观《联合早报》举办的漫画展。

“我已经很久没有买报纸来看了，但是有通过网络和社交媒体阅读早报新闻。希望早报能够有更多本地新闻、更关注本地家庭类新闻，也希望能举办更多的活动。祝《联合早报》基业长青！”

• 杨晋南 48岁

出席《联合早报》举办的“生活百态”漫画展的读者杨晋南。

“我觉得早报可以有更多吸引年轻人的内容，可能可以增加多点漫画与年轻人互动。希望早报能有千禧年的祝贺，百年过后的千年嘛，往后多多庆祝，把这个文化传承下去，细水长流！”

• 李婉苹 36岁

参加早报骑行的人事部人员李婉苹。

“感谢早报让我认识到许多新知识，祝早报生日快乐！”

• 王禄原 48岁

王禄原（右一）和妻子与两个儿子参加早报骑行。

“报纸上的新闻传递了很多知识及智慧给我们的孩子与人民，所以希望早报越做越大，长长久久。百年生日快乐！”

• 林凤英

林凤英于《星洲日报》年代入行，曾任《联合早报》采访和财经新闻主任。

“在现在的大环境下，希望早报能够逆风而行、逆水而上，迎接未来的另一个百年！我对早报的期许是希望早报能够更好地‘接地气’、报道更多本地新闻、本地风情。”

• 张玲玲 51岁

同丈夫与女儿出席早报骑行的张玲玲。

“今天来参加早报的骑行更了解早报的历史，（感觉）还不错。我们每天都在看早报，所以希望早报可以报多点本地实时新闻，让大家有更多的知识。”

• 王晓培 44岁



出席早报骑行的王晓培。

“我是新移民，来新加坡20多年，我的家公90多岁了还在订阅早报。不论是在网上、还是报章上，大多数人都在关注早报的信息。祝早报越来越好，我们会继续关注！”