《联合早报》专栏作者祝语

朱亮亮，76岁

资深媒体人朱亮亮也是早报专栏作者，先后经营过《人在异乡》和《外婆桥》个人专栏。（档案照片）

“能把个人对生活的感受和感悟转变成文字，看到它变成黑字白纸刊登在报纸上……自己看了快乐，喜欢读你的文章的人也快乐，有收获并产生共鸣，这就是文字的分享所带来的满足感。

这是我写作最大推动力，你会静下心了，把一个题材或点子转变为文字，你会想怎么样写得让自己看得舒服，然后发表出来。

当然，文章要获得报馆接受和欣赏，而登出来的一刹那会给你很大的喜悦。

老实说，你不给我稿费，我也愿意写。因为它带给你的不是物质的（东西）……你愿意给一个平台，让我的文章能够发表，我觉得这是最大的满足感。”

李国樑，62岁

“投稿这些年，获最多读者反馈的是一篇关于前端蒙中学印族看守员的文章－－“消失的华校，不灭的异族情谊——记端蒙中学看守员胡先记录”，

我是端蒙校友。这位已故看守员当年与子孙都住在学校。

校园什么东西坏了，会找他修理。他也抓纪律，会把顽皮学生名字记下来，交给训律主任。我写这篇是要记录这段特别的友谊，以及校友会与他的后代取得联系的过程。

文章前年在《联合早报》发表后，不但校友，一般公众也表示感动，强调这凸显种族和谐是民间自发的。

热烈的反应对我来说，是意外收获，说明文章通过早报平台接触到许多读者。”

张立健，36岁

来自香港的南洋理工大学社会学系博士生张立健，2021年起投稿给早报言论版。（张立健提供）

“我主修科技与社会的关系，也是所谓的科学技术研究。近来刚好踏上了人工智能（AI）浪潮，就这个课题在早报发表了五六篇文章。

我一來想分享在学术书籍和文献中总结出来的理论，以及对一些学者名作和理论的观察和思考。早报是一个普及这些知识的好平台。二来，科技与世界变化紧密相关，觉得中文世界报章杂志也需要如此的声音，代表年轻人和学界参与关于科技的讨论。

大概是我活在一个好的时代，可以利用AI和ChatGPT的浪潮来讨论科学技术研究的重要性，自觉十分幸运。

感谢编辑用心润稿和配图！