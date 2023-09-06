《联合早报》口述历史：独家新闻

谢燕燕：如何摸上纳丹总统的家

简介：谢燕燕1957年出世，1985年新加坡国立大学毕业，主修中文系和英国文学。1986年加入《新明日报》，2008年调到《联合早报》，退休前是资深执行级记者，专注于社团、历史与文化遗产线，在近40年记者生涯中跑过各种专线，采访过多届大选，做过不少人物专访和专题报道。让她印象深刻的是1999年8月还在《新明日报》时，如何率先找到当时的准总统候选人纳丹的家。

2005年，《新明日报》请专家探讨“漏夜排队买吉蒂猫，是何种心态？”。右三是当时香港城市大学管理科学系副教授曾渊沧博士、心理学家兼社会工作者严志盛（左二）和资深辅导员袁凤珠（左一）。谢燕燕（中）是主持人。

“有个校长告诉我，纳丹跟他太太很多年前住在锡兰路（Ceylon Road）。我们只知道是那条路，而且可能是20年前。20年前，可以想象。我们没有别的线索……不管怎么样，我们去碰碰运气，开车到锡兰路，那是在实乞纳（Siglap）一带，是一条很长的路，都是私宅。我们随便把车停下，同事咏梅（现为《联合早报》执行总编辑）当时想，反正来了，就到处问问看。我们真的是发挥记者本色，看到两个女佣坐在一个庭院，就走上前问：‘Do you all know Mr. Nathan?’，她就真的是这样问。结果没有想到那个女佣说：‘Oh，yar……yar，this is Mr. Nathan’s house。’ 难想象，我们就这样误打误撞找到。”

2022年8月25日，谢燕燕（左）在报业中心接受《联合早报》记者安诗一的口述录音访谈。（唐家鸿摄）

谢崇文：写新闻的乒乓国手

谢崇文。（陈来福摄）

简介：谢崇文1951年出生，当了11年乒乓国手，拿下七届全国男单冠军，六次出征东南亚半岛运动会（东运会前身）并摘下四面金牌，也当过八年国家队教练、八年体障乒乓国家队教练。1972年加入《南洋商报》担任体育记者，并加入商报的乒乓球队。之后的近五年既是国手又是记者，双重身份让他挖掘不少独家新闻。《南洋商报》和《星洲日报》合并后转到《联合晚报》，2013年退休。

1970年代的乒乓国手谢崇文，已经为自己和国家争取到很多奖杯和荣誉。（谢崇文提供）

“有事没事的时候，你都要跟这些体坛人士打个电话问候一下。比如说邀约喝茶、吃饭，大家建立好关系。在聊天的过程中，他会，比如暗示即将要发生什么事……你就可以从这边去发展新闻。当然，作为国家运动员，在工作方面对我带来很多方便，因为很多时候我去见体育会的负责人，他们已经认识我，所以不需要自我介绍。但是处理这个线人的关系，不但要保守一个承诺，而且要保护他的身份。还有选手村有一些所谓独家新闻，或者是很好的见闻，只有我在里面，我就第一人称自己写，读者也会比较喜欢看，对我来讲举手之劳，可能睡觉之前花半个小时写一篇日记。”

刘培芳：自告奋勇当战地记者

简介：刘培芳1948年出生，1971年加入报界，从事新闻工作近30年，先后担任过《南洋商报》及《联合早报》记者、编辑及评论员，采访政治、外交、学术及艺文新闻，她是新加坡早年第一位到泰柬边境采访的女记者，1984年以《柬泰边境去来》获金狮奖全国文艺创作比赛报告文学奖。1997年离职，继续在《联合早报》写专栏。

1985年2月旱季，刘培芳访问逃到考沙拉批山麓搭棚而居的柬埔寨难民。她头上戴着抗越游击队员送给她的军帽。（刘培芳提供）

“1979年采访峇厘岛亚细安高峰会议，当时的争议是是否要推翻柬埔寨的红高棉政权。但会议桌上的言论跟我的报道没有办法满足我的好奇心，以及作为一个新闻工作者寻找真相的那种心情。除了亚细安会议这些争吵和报道，我们也差不多天天看到大量的柬埔寨难民涌到泰国边境，他们从森林走出来，好像活骷髅一样，所以我就去看个究竟，到底是怎么一回事。所以峰会回来之后，我就开始联络泰国的同行，大概是要成了之后才跟报馆讲我想去，那个年代还没有特派员制度。我先去曼谷，再坐车去Aranyaprathet（亚兰镇），也就是是泰国东部最靠近柬埔寨西边边境的一个重镇……那些难民孩子都是赤身裸体的，没有衣服穿，那些baby睡在地上，全身肮肮脏脏，眼睛布满眼屎，围着他一双眼睛的都是苍蝇，为了吃他那些眼屎。还有一个妈妈，抱着她的婴孩，给他吃一条已经发黑的香蕉，那个母亲像皮包骨那样瘦，她说已经没有奶水了。不过，孩子毕竟是天真无邪，苦难中他们还是在那边玩乐，笑容很灿烂，这让你感觉到说不出的心酸。”