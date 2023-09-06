《联合早报》成立读者俱乐部 一步步建设粉丝大家族

一份办了百年的报纸，一群默默订阅的忠实读者，除了通过新闻文字间的交流，也有对报纸立场与专业的信任，这是《联合早报》与读者之间的无形联系。早报俱乐部就是将这份密不可分的关系形象化的平台。

45岁的工程师王良彬订阅《联合早报》已经一年半。以前，他和妻子只是时不时购买纸版报纸，除了两人阅读外，还鼓励孩子养成华文阅读的习惯。

由于冠病疫情期间出门买报不方便，王良彬订阅了《联合早报》数码配套，他说：“电子报可以不出门就能看到，很方便，而且比较实惠。还有，电子报可以放大，方便有老花眼的我们阅读。”

自“联合早报俱乐部”成立以来，王良彬一直密切关注并支持早报俱乐部的活动。“我报名的活动数不清多少次了，赢奖去参加的包括‘传唱百年——当新谣邂逅民歌’早报演唱会、‘经典回响之百年乐韵’早报读者音乐会、龙应台‘当我走入山里’讲座，和两场电影的观影活动。”

王良彬非常感谢早报俱乐部能够提供这样的机会，让他和家人一起参加这些精彩的娱乐活动。

“我们平时想要参加这些娱乐活动，要么得花钱，要么没有机会见到那么多大牌、专业的表演者，所以我非常感谢早报俱乐部那么有心，了解读者的兴趣和需求，并且认真地回馈我们这些忠实读者。”

他说，“传唱百年——当新谣邂逅民歌”早报演唱会成功举行，让他对早报俱乐部刮目相看。精妙绝伦的表演，和读者的热情支持，在他心中留下一夜温暖的回忆。

问及未来活动规划的建议，王良彬说：“希望早报俱乐部筹划一些让整个家庭可以参加的，例如健康嘉年华或迷你运动会。通过这些亲子健康活动，可以把我们的下一代融入进来，让他们也对华文新闻、华文阅读产生兴趣，同时可以让家庭其乐融融地度过美好时光。”

早报俱乐部成立后快速增长

一份办了百年的报纸，一群默默订阅的忠实读者，除了通过新闻文字间的交流，也有对报纸立场与专业的信任，这是《联合早报》与读者之间的无形联系。

早报俱乐部，就是将这份密不可分的关系形象化的平台，让忠实读者有一个正式的身份，让早报可以回馈读者。

俱乐部2022年12月11日推出，希望让读者在阅读早报的新闻内容之余，还能将早报融入生活。俱乐部服务的人群不仅包括印刷版报纸订户，也面向早报数码配套、平板电脑配套的订户，甚至包括早报数码的免费注册用户，确保不同渠道、不同阅读习惯的早报读者，都能享受到俱乐部的福利。

新报业媒体华文媒体集团营运总编辑罗文燕在解释成立早报俱乐部的初衷时说：“俱乐部是要回馈忠诚的早报读者和订户。早报有众多订户，有许多甚至订阅了数十载之久。他们多年来默默支持早报，所以我们想除了持续为订户提供优质新闻和内容外，也要通过专门为订户主办的活动和专享优惠来答谢他们。配合早报百年报庆正式推出俱乐部，再恰当不过了。”

“同时，我们要吸引一般读者加入俱乐部，参与早报的活动或免费阅读一些订户专享内容，与他们建立更深入和持久的关系。通过俱乐部的机制，我们也能进一步了解订户和会员在内容和活动方面的喜好，从而帮助早报提升用户阅读和参与活动的体验。”

VIP享有权益更胜普通会员

早报俱乐部的会员权益分为两个等级：早报的订户（数码或纸质报）称为VIP，网站的注册用户则被称为会员，两者享有不同程度的权益。VIP可以阅读付费墙内的独家内容，每个月还有五次机会将五篇文章赠阅给非订户，并可优先报名各种线下活动，如早报演唱会等。

此外，早报俱乐部很多抽奖送票活动仅开放给VIP，所以他们有机会赢取价值较高的门票或礼品。俱乐部也尽力扩充权益和福利。

罗文燕说：“过去几个月，我们通过各项优惠和活动来增加早报俱乐部的会员内容，例如在马来西亚大选、中共二十大期间让会员可以免费阅读付费内容、每星期提供会员优惠等。”

成立半年多以来，早报俱乐部在文化、娱乐、艺术、餐饮、旅游等领域，为会员们筹办了丰富多彩的独家活动，吸引数以万计的会员朋友参与。

6月3日，作为“城市阅读节”的最后一场重头戏，台湾作家龙应台在可容纳1628人的滨海艺术中心音乐厅开讲。难得的演讲仅开放给早报俱乐部的会员，门票短短一周送完，还有读者不断询问有没有票。

在学校假期周六的夜晚，大家共赴一场文学盛宴。龙应台也对读者踊跃出席感到很意外，她过后在自己的脸书发布全场爆满的照片，说自己被新加坡的读者感动。很多公众为了一睹龙应台的风采，专门注册加入了早报俱乐部。

台湾作家龙应台在2023年6月3日举办城市阅读节压轴讲座，吸引超过1400名公众出席，读者俱乐部的会员优先索票。（邝启聪摄）

“传唱百年——当新谣邂逅民歌”是《联合早报》创刊百年庆的重点庆祝活动之一。演唱会在7月8日和9日在新加坡体育城华侨银行广场举行，演出入场券每晚限量1000张，独家开放给早报俱乐部会员免费索取，发布仅两天就被索完，光是等候名单，就有1000多人。

两场演出都座无虚席、人声鼎沸，许多没能索到入场券的读者或站在围栏外观赏演出，或在场外的河滨走道观看现场转播，一起感受这份热闹。

2023年7月8日，“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演唱会上，台湾歌手施孝荣献唱时，台下的早报读者很有默契地打开手机灯光，现场气氛温馨。（龙国雄摄）

知名歌手齐豫、许美静、施孝荣和黎沸挥在演唱会上落力献唱，从新谣、民歌到流行金曲，会员们随着台上表演者高歌欢唱，共同度过温馨的夜晚，充分体现早报俱乐部与会员如家人般的关系。

早报俱乐部成功的背后

成立仅仅半年出头，早报俱乐部已经成功举办数场影响力大、反响热烈的会员活动。

这背后不是没有挑战的。早报俱乐部建立之初，为了探测读者对不同类型活动的热衷程度，团队尝试主办多个领域和主题的活动与好康，包括主办新春年货采购团、新年午宴，以及邻里旅游等。

俱乐部还和《联合早报》的伙伴及广告客户合作，送旅游配套、早报红包和戏票等。活动举办期间，俱乐部团队与会员们紧密交流，收集大家宝贵的反馈和建议。

团队发现，不同的活动吸引读者的亮点有很大的差异，例如，会员参加旅游配套抽奖是因为物超所值，但参加实体购物团是为了能认识新朋友；我们也意识到，线下聚会是比较私密的社交场合，观看电影和演唱会是为了参加娱乐活动，餐饮、网购等折扣优惠可以让读者感受到团队的细致和贴心。

有了这个意识后，早报俱乐部团队在各种活动中，都尽力发挥这些优势与亮点。

会员们的参与度极高，每一次抽奖能吸引好几千人参加，所有活动也是一下子就满额，因此也吸引更多伙伴主动来提出合作，希望通过俱乐部来送出他们的产品或为会员提供优惠，形成互惠互利的良性循环。

除了活动本身的策划，另一个巨大的挑战是如何让早报读者提高对俱乐部的意识，积极关注最新活动。

罗文燕指出：“在早报俱乐部成立的第一年里，我们着重于让所有早报订户和读者知道有这么一个为他们设立的俱乐部——只要你是订户就可以自动成为VIP；非订户只要注册账号就可以免费成为会员。我们发现许多早报订户并不知道如何设立俱乐部账号，特别是订阅报纸多年的订户，团队也因此在各项早报百年报庆活动上，现场帮助读者和订户设立账号，回答他们的各类疑问。”

在确认会员身份后，读者可从俱乐部在每周《早报星期天》半版广告上看到俱乐部的好康活动。另外，早报俱乐部的网站和应用也积累了大量读者用户，于是早报俱乐部建立独立专页，也实时发布最新的活动宣传文章。

如今，很多读者更习惯在社交媒体找资讯。根据早报社媒账号的粉丝数据分析，最核心的读者群体活跃在脸书上，所以早报俱乐部优先建立脸书主页。脸书的私信功能也作为一个俱乐部和会员一对一沟通的渠道。

早报俱乐部未来展望

成立至今，早报俱乐部的各类活动吸引了5万多名读者参加，单单是俱乐部的VIP与一般会员，就超过10万名。对于更注重阅读体验的读者，早报俱乐部也将提供更多的优质阅报功能丰富忠实读者的阅报体验，并让阅报也成为一个可回馈忠实读者的管道。

罗文燕谈到对于早报俱乐部的规划，她说：“接下来，我们会在早报俱乐部经营不同的社群，根据会员不同的喜好推送更贴近他们喜好的内容、活动和优惠，例如阅读、文化、保健等，深化会员在各个所属社群的参与度。此外，我们计划推出积分机制，鼓励会员阅读早报内容和参与活动来累积分数和提升会员权益。”

早报俱乐部今后也将更积极地与各界伙伴合作，为会员们提供更丰富多彩的活动及好康，并且通过精细化的策划和宣传方法，吸引多样化兴趣的华文阅读群体，包括年轻人、学生、新移民、儿童及家长等，让不同兴趣群体的会员，也能在俱乐部找到自己专属的角落。