英国大规模检测国民 按风险出台三级入境措施

（伦敦综合电）英国政府周一公布重启国家经济和恢复国际旅游的计划，并敦促所有英格兰人民每周进行两次冠病病毒检测，以在进一步解除限制措施之际加强防控疫情。

英国首相约翰逊于伦敦时间周一下午5时（新加坡时间周二零时）召开记者会，公布下一步解封计划。据媒体事先报道，约翰逊预计会针对国际旅游出台一套“红绿灯”系统，根据感染率、疫苗接种进度、传播的病毒株、病毒基因组测序能力等风险因素，把各国列为红、黄、绿三个组别。

英国目前禁止一切非必要国际旅行，但可能最快于5月17日恢复国际旅游。

按照约翰逊的计划，从染疫风险低的“绿色”国家和地区进入英国的国民无须隔离，但仍须在出行前和抵达英国后接受冠病检测；从“黄色”国家入境者预料须在家中自我隔离；从高风险“红色”国家入境者则可能须入住隔离酒店10天。

英国政府指出，这个红绿灯系统将为旅客提供明确指引，同时确保疫苗接种进程不会因边界重开而受到威胁。约翰逊说：“我们正竭尽所能让国家尽可能安全地重新开放。”

当局呼吁民众不要急着预订夏季旅游配套，因为现在预测“绿色”名单包括哪些国家为时过早。

目前，英国政府把巴西、南非、阿联酋等34个国家列入禁止入境旅行的“红色名单”，菲律宾、巴基斯坦、肯尼亚和孟加拉四国也将从本月9日起被列入这份名单。

另外，预料约翰逊也会宣布如期于4月12日允许英格兰的零售商店、户外餐饮和理发店恢复营业。

若“冠病护照”计划成功 体育赛事等活动有望恢复

英国政府还计划于未来几周试行俗称“冠病护照”的认证系统；若试点顺利，体育赛事、演唱会等大型公共活动将能恢复举行，保持社交距离等有关防疫措施也会相应减少。疫苗护照将显示持证者是否接种疫苗、最近一次冠病检测呈阴性的时间等信息。不过目前不清楚，该系统将采用纸质证明或通过手机应用进行认证。

为确保疫情持续受控，约翰逊也在周一早些时候宣布，所有英格兰人民将可每周进行两次冠病病毒检测。从周四起，人们可从药房、社区中心或通过送货上门服务获取免费检测试剂盒。

约翰逊说：“在我们的疫苗接种计划取得良好进展，并计划谨慎放宽限制措施之际，定期进行快速检测对于确保这些努力不会白费更为重要。”

卫生部长汉考克强调，英国能否“恢复正常取决于大家是否定期进行检测”。

英国冠病疫苗接种进度超越欧洲其他国家，至今已有超过3100万人接种第一剂疫苗，超过500万人完成两剂接种；这给英国逐步解封制造了有利条件。相较之下，邻国法国因疫情持续肆虐，近期又收紧了限制措施。

按照约翰逊的计划，从染疫风险低的“绿色”国家和地区进入英国的国民无须隔离，但仍须在出行前和抵达英国后接受冠病检测；从“黄色”国家入境者预料须在家中自我隔离；从高风险“红色”国家入境者则可能须入住隔离酒店10天。