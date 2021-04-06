不堪连年亏损7月底停产 LG电子退出手机市场

自2015年第2季以来，LG的手机部门就一直处于亏损状态，直至去年，累计营业亏损超过59.6亿新元。由于市场竞争加剧，移动领域业绩持续低迷，故决定退出手机市场。

韩国LG电子昨日宣布，由于手机市场竞争激烈、连年亏损，企业决定缩减手机生产和销售规模，7月底彻底停产。这意味着LG在经营26年手机业务后，最终退出手机市场。

集中资源开发机器人及智能家居等新兴领域

LG电子昨日举行理事会后宣布，由于市场竞争加剧，移动领域业绩持续低迷，故决定退出手机市场，并停止移动业务部门的工作。在高端手机市场，两强体制逐渐稳固，竞争公司集中攻占普及型手机市场，价格竞争加剧，在这种情况下，因应对不力而未能取得成果。

LG电子表示，退出竞争激烈的手机市场后，LG希望集中资源开发其他新兴增长领域，比如电动汽车部件、联网设备、智能家居、机器人、人工智能和企业对企业解决方案以及平台和服务。短期内销售额可能会减少，但从中长期来看，期待改善事业体制和财务结构。

LG电子指出，智能手机业务目前是LG五大业务板块中最小的一块，仅占企业收入来源的约7%，预期到7月31日实现停产。今后一段时间内将为现有手机用户提供服务支持和软件更新，各地区持续时间不同。在手机业务关闭的整个过程中，LG将与供应商和业务伙伴进行合作。

LG电子在1月20日曾表示对移动领域部门的未来运作持开放态度。自2015年第2季以来，LG的手机部门就一直处于亏损状态，直至去年，累计营业亏损达5万亿韩元（59亿6357万新元）。

业内消息人士指出，LG曾和越南温纳集团（Vingroup）、德国福斯（Volkswagen）洽谈出售手机部门，不过谈判最终失败。

此外，LG将对3700多名移动业务部门人员进行大规模人事调动。

LG电子表示，公司将综合考虑职员的业务能力、其他部门及集团子公司的人力需求等因素，最早从本周起重新安排移动业务部门职员的岗位。截至去年第三季度，移动业务部门共有3700余名职员，大部分为研发领域人力资源，因此调动工作不会存在太大问题。

LG曾是全球第三大手机制造商，不过根据知名手机市场调研机构Counterpoint Research，LG目前已落后为全球第九大智能手机供应商，去年LG出货2470万支手机，市场份额仅占2%，较前一年下降13%。

专家：致命错误在于没及时跟上智能手机潮流

韩国中央大学企管系教授魏晶泫认为，LG曾有过辉煌时期，2005年起，LG连续推出PRADA手机、巧克力系列手机都大获成功后，没有及时跟上全球智能手机潮流可以说是该公司的致命错误。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）