无须强制隔离与检测 新西兰澳洲本月19日启动旅游泡泡

按照两国的安排，双向旅游不仅无须隔离，也无须进行强制冠病检测，但游客在飞机上必须戴口罩。新西兰总理阿德恩说：“这个双边旅游泡泡将有助于带动我们的经济复苏，也代表了全球首个安全开放国际旅游同时继续遏制冠病疫情的安排。”

（惠灵顿综合电）新西兰和澳大利亚定4月19日启动免隔离旅游安排。这个旅游泡泡若能顺利落实，新澳就可恢复因冠病疫情暴发而中断的无限制双向旅游，双方都希望借此提振饱受疫情冲击的旅游业。

按照两国的安排，双向旅游不仅无须隔离，也无须进行强制冠病检测，但游客在飞机上必须戴口罩。

新西兰总理阿德恩周二在首都惠灵顿宣布上述计划。她在记者会上说，新澳旅游泡泡将为两国对抗疫情掀开新的篇章。“这使新西兰和澳洲相对显得特殊，我知道很多家庭、他们的亲友，还有好大一部分经济领域都欢迎这么做，我也是如此。”

她说：“这个双边旅游泡泡将有助于带动我们的经济复苏，也代表了全球首个安全开放国际旅游同时继续遏制冠病疫情的安排。”

冠病疫情使全球旅游业停摆，冲击各地经济，如何在防控疫情的同时重启旅游业是各地政府一直在研究的问题。台湾与帕劳（Palau，台湾称帛琉）刚在4月1日启动旅游泡泡。新加坡和香港去年原本也做好启动旅游泡泡的准备，后来因为香港暴发新一波疫情而展延。

阿德恩警告，如果澳洲一些州属再度暴发疫情，往返这些州的航班可能暂停。旅游泡泡也不适用于从其他国家起飞而在澳洲转机到新西兰的旅客。

两国遏制疫情表现杰出

她说，旅客在飞机上必须戴口罩，也必须加入新西兰的追踪系统。至于要搭飞机前往澳洲的新西兰旅客则要自担风险，若航班临时取消以致滞留澳洲，新西兰政府将不会提供援助。

澳洲大部分州属早在几个月前已经允许新西兰游客入境免隔离旅游，但新西兰方面因为担心疫情反弹，坚持从澳洲入境者一概要强制隔离。

澳洲当时对“新西兰旅客”的定义是，过去14天在新西兰，且搭乘免隔离航班飞往澳洲。

一般认为，这个安排将让新西兰这个深受澳洲游客欢迎的度假地受惠更大。新西兰的数据显示，2019年到新西兰的澳洲游客达150万人次，或占游客总人次的四成，为新西兰经济贡献了27亿新西兰元（约25.43亿新元）。

另据2018年的新西兰官方数据，约56万8000名在新西兰出生的人居住在澳洲，占澳洲总人口2.3％。新西兰人是澳洲第四大移民群。

新西兰和澳洲都在全球遏制疫情表现最好国家之列。澳洲至今累计病例约2万9000起，累计死亡病例909起；新西兰累计病例只约2500起，累计死亡病例26起。

两地旅游业者都对重启旅游表示欢迎，不过他们认为，现阶段人们对于出行还是会比较谨慎。

新西兰旅游业协会总干事罗伯茨说：“调查显示，市场有积压的旅游需求。目前，澳洲人没有其他国际旅游的选择，但我们估计两国的游客都会谨慎，直到他们对双边实施的卫生安全措施感到放心为止。我们预计，率先出行的会是要探访亲友的旅客，之后才是去度假的游客。”