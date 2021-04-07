成本低更易生产 美国协调研发新疫苗进入临床试验 或可改变全球抗疫局面

（纽约讯）由美国协调的一组研究员正在巴西、墨西哥、泰国和越南对一款新的冠病疫苗进行临床试验。若证实有效，这款更容易生产、成本也更廉宜的疫苗将可改变全球抗击冠病疫情的局面。

《纽约时报》报道，这款名为NDV-HXP-S的冠病疫苗是首个采用新分子设计的疫苗，一般认为这能生产出防御效力比现有疫苗更强的抗体。新疫苗也可能更容易生产。

现有的辉瑞和强生等制药公司的疫苗用的是难以获取的成分，还必须在特设的工厂生产。这款新疫苗则可利用鸡蛋进行大量生产，方法与全球每年用鸡蛋培育出数十亿的流感疫苗是一样的。

如果NDV-HXP-S被证实安全有效，流感疫苗生产商每年可生产超过10亿剂这款疫苗。由于技术较简单，成本也低廉，意味当前不断向较富裕国家争取获得疫苗供应的中低收入国家也可以自己生产NDV-HXP-S，或从邻国以低价购入。

杜克大学全球健康创新中心助理主任泰勒说：“这真的很惊人，它将改变游戏规则。”

但是，首先，临床试验必须确定NDV-HXP-S在人体中确实有效。该临床试验的第一阶段将在7月结束，接着还须多个月才能完成最后阶段的试验。但是，在动物身上进行的试验显示这款疫苗前景光明。

负责协调NDV-HXP-S开发工作的是设在西雅图的PATH疫苗创新与获取中心。中心负责人因尼斯说：“这是漂亮的一击。我认为这会是世界一流的疫苗。”

在老鼠身上发挥强大作用 对人类效果有待确定

在PATH牵线下，纽约西奈山伊坎医学院的研究员将德克萨斯大学奥斯汀分校研究团队设计的HexaPro冠病刺突蛋白变体，添加到新城疫病毒（Newcastle disease viruses，也称亚洲鸡瘟病毒）中，开发出NDV-HXP-S疫苗。

PATH接着安排一家通常在鸡蛋中生产流感疫苗的越南工厂，生产了数千剂量的NDV-HXP-S。去年10月，该厂将疫苗送到纽约接受测试。西奈山伊坎医学院的研究员发现，NDV-HXP-S在老鼠和仓鼠身上发挥强大的保护作用。

这项研究项目的负责人帕雷斯说：“我可以诚实地说，它可以保护世界上的每只仓鼠和每只老鼠不受冠病侵害。但暂时无法确定它对人类是否同样有效。”

目前，越南、泰国、巴西和墨西哥已经先后开展NDV-HXP-S的临床试验。在墨西哥的试验版本为一种鼻内喷雾剂，试验将确定以这种途径传送疫苗是否更有效。

对参与试验的国家而言，能够完全自行生产疫苗的前景非常诱人。

泰国卫生部长阿努丁说：“这款疫苗将由泰国人为泰国人生产。”

巴西布坦坦研究所号称其NDV-HXP-S版本为“巴西疫苗”，将可“完全在巴西生产，无须依赖进口”。