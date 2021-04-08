英欧药管机构：阿斯利康存在血栓副作用 但好处仍大于风险

（海牙综合电）欧洲联盟和英国的药品监管机构宣布，发现阿斯利康冠病疫苗存在一种可能的副作用，会导致成年接种者出现罕见的脑血凝块。不过，两家机构还是坚信使用这款疫苗的好处大于风险。

欧洲药品管理局（EMA）周三建议将血栓列为阿斯利疫苗的“非常罕见”副作用，称这款疫苗引发血栓可能与一种免疫反应有关，但尚未发现具体的风险因素，包括年龄。

预料最新的宣布将对欧盟成员国的疫苗接种工作产生直接影响，欧盟成员国的卫生部长预定周三较迟时候开会讨论如何协调应对措施。

这项最新发现将成为全球抗击冠病疫情的一大障碍，也导致欧洲药品管理局改变对阿斯利康疫苗的立场。该监管机构上周还坚称，接种阿斯利康疫苗总体上不会增加血凝风险。

这项评估对阿斯利康来说也是一大打击。自从与牛津大学合作以来，阿斯利康一直是研发有效冠病疫苗的领跑者之一。

根据欧洲药品管理局安全委员会的数据，截至4月4日，欧洲经济区已有169人在接种了阿斯利康疫苗后出现血栓。

英国医药和健康产品管理局（MHRA）周三也做出阿斯利康疫苗具有引发罕见血栓的可能副作用的评估。

根据该局的数据，截至3月31日，英国有79人在接种阿斯利康疫苗后出现血栓，当中19人死亡。

英国疫苗接种和免疫联合委员会（JCVI）随即建议，英国应该尽可能不要为30岁以下者接种阿斯利康疫苗。不过，该委员会也说，已经接种一剂阿斯利康疫苗的人，应该接种第二剂。

过去几个星期已有多个国家因为担心阿斯利疫苗的安全隐患而暂停接种该疫苗或限制部分年龄层接种这款疫苗。德国和法国目前只让较年长者接种阿斯利康疫苗。德国的病例显示，接种者出现脑血栓的发病率超过十万分之一，其中以中青年女性居多。

英国以及这款疫苗的联合开发者阿斯利康和牛津大学早前拒绝限制这款疫苗的使用用途，称没有证据显示这款疫苗会引发血栓。

阿斯利康暂停对儿童与青少年试验

不过，牛津大学周二宣布，在有关阿斯利康疫苗会在成人身上引发血栓的调查结果出炉之前，它将暂停在儿童和青少年身上进行疫苗试验。

牛津大学说，儿童临床试验中并未出现安全问题，但他们会等待英国医药和健康产品管理局的审查结果。

在欧盟和英国对阿斯利康疫苗做出最新评估之前，世界卫生组织周二表明，没有理由修订关于阿斯利康疫苗的好处大于风险的评估。

世卫组织监管和资格预审部主管加斯帕说，世卫的疫苗安全顾问小组周三或周四开会后预料将发布最新评估报告，但他不认为当局会修订对阿斯利康疫苗的看法。