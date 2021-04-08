首尔及釜山市长补选 韩最大反对党有望大胜

分析指出，若执政党在首尔和釜山都失利，文在寅的国政控制力将急速削弱，使文在寅更快成为一名“跛脚鸭”总统。

有韩国明年总统大选“前哨站”之称的首尔和釜山市长补选昨日举行。根据韩国3大电视台的出口民调显示，最大反对党有望在首尔和釜山取得压倒性胜利。分析指出，若执政党在首尔和釜山都失利，文在寅的国政控制力将急速削弱，使文在寅更快成为一名“跛脚鸭”总统。

首尔市长和釜山市长补选昨天上午6时至晚上8时在全国21个选区共3459处投票站同时启动。韩国选举管理委员会昨日表示，截至晚上8时，首尔市长和釜山市长再补选投票率分别为58.2%和52.7%。

根据韩国KBS、MBC、SBS三大主流电视台昨晚公布的出口民调，最大反对党有望在首尔市和釜山市取得压倒性胜利。

在首尔市，最大在野党国民力量党候选人吴世勋以59%支持率，远超执政共同民主党候选人朴映宣的37.7%。在釜山市，国民力量党候选人朴亨俊以64%支持率，遥遥领先执政共同民主党候选人金荣春的33%。

在出口调查结果公布后，国民力量党的首尔总部内外传出一片欢呼声。

国民力量党紧急对策委员长金钟仁表示：“出口调查结果反映民心愤怒。”

韩国选情分析人士预计，投票结果可能会在7日午夜出炉，确切结果要等到8日凌晨才能揭晓。

去年4月，时任釜山市市长吴巨敦自曝“涉性骚扰丑闻”后辞职。去年7月，时任首尔市市长朴元淳也是身陷性骚扰丑闻自杀身亡。本次补选将选出包括首尔市长、釜山市长等各级政府领导人。

此次选举不仅是对总统文在寅执政4年的期中考试，也被视为2022年总统选举的风向标，因此舆论高度重视。

《首尔经济》：投票结果反映民心愤怒

《首尔经济》指出，投票结果反映民心愤怒。2017年前总统朴槿惠被弹劾下台后，国民力量党的支持率急速下滑，去年的国会议员选举中也遭遇大败。但通过此次选举，国民力量党似乎看见了重建的希望。

韩国舆论指出，由于房屋政策失败，以及韩国土地住宅公社职员炒地丑闻，导致民众对执政党支持率下降，影响了选举结果。目前文在寅支持率已跌至34.3%低点，若执政党在首尔市和釜山市都败选，今后文在寅的国政控制力将急速削弱，使文在寅更快成为一名“跛脚鸭”总统。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）