冠病疫情一年多 这些国家仍陷封锁

4月7日是新加坡实施阻断措施一周年。虽然我们仍无法出国旅游，且出外也仍必须戴口罩，但在大家的一番努力下，我们成功压平了疫情曲线，把社区病例减到最低，工作和生活都在逐步回到正轨。

但在世界各地，许多国家与病毒的艰难斗争依然持续着，有的还变本加厉。一些国家的新一波冠病大流行也导致病例激增，使政府不得不再实施封锁措施，控制病毒的扩散。

zaobao.sg带你了解这些国家因冠病疫情陷入封锁的最新情况。

菲律宾

菲律宾冠病疫情今年3月再度升温，活跃病例在一个月内跃至东南亚之首。

面对医院接近或满负荷运转，医护人员疲于应付，菲律宾总统杜特尔特宣布首都马尼拉及周边地区从3月29日起实施封锁措施。原本为期一周的封锁因疫情迟迟未见好转，至今已被延长至少一周。该国新增确诊病例日趋递增，4月2日的单日新增病例更是破1.5万，创该国最高纪录。

除了马尼拉、菲律宾其他省如布拉卡省（Bulacan）、甲米地省（Cavite）、内湖省（Laguna）和黎刹省（Rizal）目前也实施局部“强化社区隔离”措施将延长至4月11日。“强化社区隔离”是菲律宾最高级别的疫情封锁措施。

菲律宾今年3月29日开始将首都地区和附近省份封锁，以遏制该国关键经济引擎地区的冠病病例激增。原本为期一周的封锁至今已被延长至少一周。（法新社）

根据新措施，这些地区必须实施更严格的限制措施，包括非必要行业雇员须留在家中工作，停止公共交通服务，禁止所有大型集会，并由晚上6时到翌日凌晨5时实施宵禁等。

另外，为防止变异病毒株的传播，菲律宾政府也从3月20日到4月19日禁止外国人和非海外务工人员的菲律宾籍人士入境。

菲律宾在3月1日已启动大规模接种计划。该国目前已批准了四款冠病疫苗：美国瑞辉、英国阿斯利康和中国科兴，以及俄罗斯加马利亚研究所研发的“卫星五号疫苗”（Sputnik V）。

菲政府的目标是在今年内获得超过1.4亿剂疫苗，为7000万成人接种以实现群体免疫，但至今只收到共112万5000剂的科兴和阿斯利康疫苗。

印度、孟加拉

全球人口大国之一的印度目前正在经历形势严峻的第二波疫情。印度4月8日通报了破纪录的11万5736起新确诊病例。这是印度本周来两次单日确诊病例超过10万起。之前只有美国曾通报如此庞大的数字。

印度累计确诊病例已达1280多万起，疫情严重程度在全球排名第三。当地周三也新增了630起死亡病例，为四天来的新高，累计达到16万6000多起。

随着第二波疫情日益恶化，地方当局纷纷下达了新封锁令和其他限制措施，以遏制病毒传播，包括更具传染性的变种病毒株。印度中部城市那格浦尔（Nagpur）及周边区域自3月15日已再次被令封锁。

另外，印度最大城市、金融业中心孟买及其所在马哈拉施特拉邦（Maharashtra）当前受灾尤为严重。该邦上周新增新冠确诊病例逾48万起，比前一周多三分之一。截至4月7日，马邦过去24小时新增确诊病例5万5469起，占印度新增确诊病例总数的近一半。

为遏止疫情传播，该邦决定从4月5日起实行宵禁等措施，限制民众每天晚8时至次日早7时不得外出，且在此期间仅允许提供必要服务的商店等场所营业。邦内公共交通工具上，最多允许最大客容量的一半人同时搭乘。

印度新德里在实施限制封锁措施后，原本堵塞得水泄不通（上图）的回旋大路变得空荡荡（下图），一辆车的踪影都不见。（法新社）

印度从今年1月下旬开始实施冠病疫苗接种计划，但由于印度人口众多，加上接种意愿的问题，印度目前疫苗接种率据报仍低于许多国家。

疫情加剧也使印度疫苗生产面临空前压力。印度血清研究所是世界上生产剂量最大的疫苗制造商，其生产的阿斯利康疫苗是印度使用最多的疫苗。为了满足国内需求，印度政府已暂时停止印度血清研究所生产的阿斯利康疫苗所有大批量出口。

除了印度，邻国孟加拉也在周一开始为期七天全国封锁，包括对民众实施行动限制，和关闭非必要业务。

日本

距离7月23日的东京奥运倒数三个月，但变异冠病病毒的蔓延势头正在日本加剧。为防止新一波疫情在日本境内扩大，当局4月5日针对疫情反弹的大阪等六个城市启动新一轮限制措施。

日本放送协会报道，大阪的感染率正持续恶化。该省在2月左右的感染人数平均降至每日约100人确诊，但3月开始确诊人数渐增，4月6日则增至单日719例确诊，创下疫情以来最高纪录，连续八天确诊数超过东京。

为遏制疫情，大阪区本周一开始实施为期一个月的严格封锁，民众被限制出行，商店营业时间也被令缩短，当地的奥运圣火传递仪式也不得不取消。

日本东京的上野公园樱花盛开，但考虑到日益严峻的冠病疫情，日本政府禁止民众在樱花树下聚集赏樱。（法新社）

日本首相菅义伟较早前表示，不排除扩大实施紧急措施的范围，以遏制新一波冠病病毒的感染。至于东京是否可能被纳入实行封锁措施的地区清单时，他说：“正在考虑所有可能性……具体地点并不重要，如有需要，我们将毫不犹豫地采取行动。”

由于日本疫苗注射进程超乎预期缓慢，对于遏制疫情扩散几乎没有起到帮助作用，因此该国政府不得不继续依赖局部性封锁措施来加以应对。

欧洲国家

最早在英国发现的B117变种病毒如今已成为欧洲地区传播最快的病毒株。这种据称传染力更强的变异冠病病毒病使欧洲多国的冠病病例激增，迫使许多国家政府不得不采取封锁措施。

目前处于封锁状态的欧洲国家包括法国、比利时、捷克、荷兰，斯洛文尼亚和乌克兰。

其中，疫情反弹最为显著的法国4月3日起实施一个月封锁。全国共16个省份将施行封锁措施，包括巴黎大区的全部八个省份、上法兰西大区的五个省份、诺曼底大区的两个省份以及东南部的滨海阿尔卑斯省。

从周五（3月19日）午夜开始，法国巴黎等多地将实施至少一个月的有限度封锁。（法新社）

封锁期间，这些地区将只允许售卖生活必需品的商店开门，同时禁止非必要的旅行，但学校保持开放，居民可在离家10公里内活动。其他地区则将维持宵禁措施。

除了法国，德国总理默克尔也正考虑在德国实施短暂但严格的封锁，以控制病毒的传播。

加拿大

加拿大人口第一大省安大略省从4月8日起实施封锁，在全省范围内再次实施为期四周的“居家令”。

安大略省因B117变种病毒的快速传播使该省的新病例在整个三月份增加了两倍。疫情激增使该省的加护病房不堪重负，打破了先前在第二波病毒浪潮中创下的纪录。

截至4月7日，安大略省单日新增病例超过3000起，累计确诊超过37万。

人口占加拿大全国人口三分之一的安大略省成为加拿大第三波疫情暴发后，第一个实施全省封锁措施的省份。（彭博社）

安大略省于4月3日开始实施全省封锁，以控制变异冠病病毒造成的疫情恶化，但是效果不佳，因此不得不升级至“居家令”。与之前已经宣布的封锁措施相比，“居家令”对人们出行的限制更加严格，尤其是人与人直接接触的情况。

在新限制下，除了一些不得不在工作场所完成的工作外，包括政府部门在内，都要求居家办公。另外，政府也不鼓励人们跨省、跨区域旅行；餐馆的所有堂食服务，无论室内室外全部暂停。另外，所有不属于基本生活需要的商业设施全部暂停营业等。