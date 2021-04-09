新增病例激增 印度一些接种中心因疫苗短缺关闭

印度卫生部昨日发布的最新数据，过去24小时新增12万6789起冠病确诊病例。印度几个邦正穷于应对第二波疫情传播，同时面对冠病疫苗不足等问题。

印度周一首次单日新增病例破10万起，至今已是第三次达到这样快增的速度。同时，死亡病例增加685起，是五天里死亡病例最多的一天。

疫情如此快增，令当局措手不及。印度政府指责主要是因为人群聚集、人们不愿戴口罩所致。早前印度已经允许商店和办公室重开。