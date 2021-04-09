新增病例激增 印度一些接种中心因疫苗短缺关闭 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 印度总理莫迪周四接种第二剂由印度巴拉特生物技术（Bharat Biotech）公司制造的Covaxin国产疫苗，并呼吁民众尽快接种疫苗。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度卫生部昨日发布的最新数据，过去24小时新增12万6789起冠病确诊病例。印度几个邦正穷于应对第二波疫情传播，同时面对冠病疫苗不足等问题。印度周一首次单日新增病例破10万起，至今已是第三次达到这样快增的速度。同时，死亡病例增加685起，是五天里死亡病例最多的一天。疫情如此快增，令当局措手不及。印度政府指责主要是因为人群聚集、人们不愿戴口罩所致。早前印度已经允许商店和办公室重开。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度 疫苗 首尔和釜山市长补选 文在寅执政党一败涂地 分析：近年政策失民心 早 说