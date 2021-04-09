菲利普亲王逝世 英女王再无知己

他是世上少有的要向妻子鞠躬的丈夫，全世界头号“上门女婿”；他与妻子缔造长达74年的王室婚姻，创英国王室纪录，也是93岁的英女王在这世上最后一位知己。

英国菲利普亲王（Prince Philip）于英国时间4月9日早逝世，享年99岁。菲利普身在王室70多年，始终保持着独立的个性，也正是因为这份执拗、坦率和滑稽的性格，让他同时备受争议和爱戴。

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70多年来活在女王身后 却是她的支柱和力量

1921年6月10日出生于希腊的菲利普亲王，拥有希腊和丹麦王室血统。他的父亲是希腊国王乔治一世的第四子；母亲则是英国维多利亚女王的外曾孙女。1岁时，菲利普因希腊政变而和家人被迫流亡。随后在18岁时加入英国皇家海军。



身高近一米九的菲利普有一双蓝色的大眼睛和鹰钩般的挺鼻，他年轻时的外貌比起很多好莱坞男星都毫不逊色。（法新社）

伊丽莎白与菲利普亲王初次见面是在1934年，希腊和丹麦公主与乔治王子的婚礼上。五年后，女王的父亲——英王乔治六世携家人到达特茅斯皇家海军学校参观。备受器重的青年军官菲利普，被挑选出来，陪伴伊丽莎白公主参观学校，13岁的伊丽莎白对18岁的菲利普一见钟情。自此，伊丽莎白和菲利普保持书信来往，并多次见面。

菲利普亲王虽然是希腊王子，但希腊王室早已不复存在，属于落魄贵族。1947年，菲利普和英国女王订婚，为了迎娶伊丽莎白，菲利普放弃了东正教，改信英国圣公会，甚至还放弃了希腊王位的继承权。他在婚礼前被封为爱丁堡公爵。

直言不讳的菲利普1947年与伊丽莎白二世完婚，成为活在妻子影子下的驸马爷。

菲利普经常因失言或野蛮举止而遭受批评，但朋友们说，作为伊丽莎白二世女王最亲密的知己，他的机智、耐心、智慧和不懈的精力弥漫着整个皇宫。

1947年11月20日，26岁的菲利普与21岁的伊丽莎白在王室以及英国民众的祝福下，正式结为夫妻。（法新社）

英女王1997年在纪念与菲利普结婚50周年的演讲中向菲利普公开表达敬意说：“多年来，他一直是我的力量，身边的知己。”

“我和他的整个家庭，以及这个国家和许多其他国家亏欠他的，比他之前所知道的要多，或者我们永远都不会知道。”

对伊丽莎白来说，菲利普是精神支柱。白金汉宫官员说，菲利普是“唯一将英女王视为人类的人”。尽管有关传闻指他的不忠，但这对夫妻仍然白头偕老，并在晚年时显然仍享受着彼此的关爱。

尽管菲利普没有在皇宫内担任正式职务，却是王室中70多年来最有影响力的人物之一。

众人眼中的争议人物

在上世纪90年代以前，菲利普一直是英皇室成员中争议最大的成员。他的许多观点和评论，如自然保护、核电等，都遭到外界抨击，出访时的一些言行也成为众矢之的。

英国女王伊丽莎白二世（左）的丈夫菲利浦亲王（右）以爱开玩笑出名，但也多次因为坦率言语和玩笑开过头惹出争议。（法新社）

1997年，菲利普一次迎接前德国联邦总理科尔时将其称呼为“帝国总理先生”。这是德国纳粹领导希特勒所使用的称呼。

2002年，菲利普与英女王在澳大利亚探访土著居民时，他滑稽地向对方问道：“你们还向彼此扔矛吗？”

2011年，有批评家称他是一名伪善主义者，因为他一方面领导着世界自然基金会，但却同时参加了野鸡射击等血腥运动。他接受英国广播公司访问时做出回应时说：“我认为关注自然保护与拥抱兔子是有区别的。”

2019年，当时已年迈97岁的菲利普亲自开着一辆越野车，在桑德灵厄姆庄园附近与另一辆汽车相撞。菲利普没有受伤，但惊吓过度。与他相撞车上的一名女性乘客则受了伤，被送医治疗。

车祸发生五天后，菲利普亲王向受害者道歉，并解释说原本路况很熟悉，但当天“阳光刺眼”害他看不清前方，因而肇事。

2017年8月2日，菲利普亲王在白金汉宫出席英国皇家海军陆战队慈善巡游活动，这是他正式退休，卸下所有王室职务前的最后一次参加公众活动。（法新社）

如此坦率的评论难免引起广泛民众的批评和关注，一些英国人更是批评他的言语令人反感，与世俗脱节。

但是，那些了解菲利普的人说，他的坦率性格隐藏了都市风度和幽默，而他对家人的爱，以及对皇室的奉献精神是不容置疑的。

新加坡曾是英国殖民地。新加坡在1965年取得独立后，菲利普曾在1972年、1989年和2006年与英女王伊丽莎白二世南来狮城进行访问。

他与英女王除了拜访我国政要，还曾到访当时兴建的大巴窑组屋区、克兰芝阵亡战士纪念碑、牛车水等地方。

菲利普亲王（右二）在1972年到访新加坡时，到新建的大巴窑组屋区进行访问，受到新加坡民众的欢迎。（档案照）

孩子们的爸爸 留给戴安娜最后的善意

菲利普从不愿对外界谈论自己，更不愿意流露自己的情感，因此誉有对孩子冷漠的名声。但实际上，当他的四个孩子中三个孩子闹离婚时，他总是被视为是维护王室家族、家庭和睦的粘合剂。

身为一家之主的菲利普，曾写信给长子威尔士亲王查尔斯王子，就他与戴安娜的感情给予长辈的意见。正当外界揣测查尔斯是否在拖延向戴安娜求婚时，菲利普致函查尔斯，建议他做出果断决定，要么娶戴安娜，要么两人结束男女关系。

1996年，戴安娜王妃与查尔斯离婚，当时有媒体声称，戴安娜与菲利普关系并不好，公公对她“不友善”。然而，白金汉宫男管家伯雷尔在2003年泄露出一些据称是菲利普和戴安娜之间的通信，说明菲利普在离婚问题上支持她胜过支持自己的儿子。

据说，菲利普写给戴安娜的这些信中，签名是“最最喜爱你的，爸”，而戴安娜在回信中也称菲利普为“亲爱的爸”。

菲利普亲王（右二）与英女王伊丽莎白二世（左一）育有四子女。图为他们与长子威尔士亲王查尔斯王子长子（左二）和安妮长公主（右一）在1952年的合照。（法新社）

另外，白金汉宫一些私人录像也显示，菲利普是一个充满活力和热情的年轻父亲。画面显示，他时常与孩子们在沙丘中四处转悠，或在滑梯上玩耍。

这是公众很少机会见到菲利普，因为他必须平衡皇室的职责，以及“官职与私人生活中所存在的灰色生存空间”。

菲利普在结婚50周年上说：“与所有家庭一样，我们经历了抚养孩子的种种欢乐和磨难” ，“我自然有点偏见，但我认为孩子在非常困难和苛刻的情况下都做得不错，希望我为他们感到骄傲而得到原谅。”