莫里森：新加坡是澳洲 下个启动旅游泡泡目标

（伦敦综合电）据路透社报道，澳大利亚总理莫里森昨天（4月9日）表示，新加坡将是澳洲争取启动“旅游泡泡”的下一个国家。

澳洲上周刚同新西兰宣布从4月19日起，启动双边免隔离的双向旅游安排。当时莫里森就表示，在更多澳洲人接种冠病疫苗之后，下来希望可以同区域内其他国家也建立起类似的安排。

新加坡显然是澳洲想先争取的另一个对象。

全球最大的航空新闻网站“简单飞行”（Simple Flying）周三报道，澳洲和新加坡可能在今年7月就启动这项安排。

澳洲副总理麦考马克上月接受澳洲广播公司采访时，就已经透露澳洲要与新加坡启动旅游泡泡的意愿。

有助振兴旅游及国际教育

分析指出，澳方的盘算是，一旦达成这样的安排，可以借助新加坡作为冠病隔离门户，协助滞留在外的约4万名澳洲人回返家园，同时振兴澳洲的旅游业以及重启国际教育业。澳洲的国际教育业平均每年贡献数百亿澳元，是国家经济的一大支柱。

新澳两国之前已放宽对彼此的防疫管制。新加坡卫生部2­月宣布，鉴于新南威尔士州疫情好转，对该州放宽入境管制。从2­月16日起，来自新州的短期访客可申请航空通行证入境；入境后冠病检测若呈阴性，就不必履行七天的居家通知；澳洲方面则在探讨是否允许已接种冠病疫苗的新加坡学生重新入境。

新澳的航线由新航和昆达士航空两家公司主导。不过，要启动双向旅游，航空公司必须先解决许多通关程序问题。

“简单飞行”网站的报道指出，国际航空运输协会（IATA）的旅行通行证是个解决办法。有关通行证应用可让游客储存冠病检测结果，可在登机和抵达时出示。新加坡政府接受这个做法，IATA也准备与澳洲政府进行类似合作。