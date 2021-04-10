美 《2040年全球趋势》 报告： 未来几十年世界将更动荡不稳 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国国家情报委员会预计，未来几十年将是一个日益群龙无首、更加动荡不稳的世界。疾病、贫富悬殊、气候变化、人工智能、数字货币，以及气候变化等趋势将重塑全球舞台。国际冲突将带来更大挑战，眼前的疫情已让其中一些问题加剧，未来20年料难有喘息之机。中国与美国为首西方盟国竞争或加剧也更易起冲突美国国家情报委员会8日发表题为《2040年全球趋势：一个更为对立的世界》的报告指出，中国与以美国为首的西方国家联盟之间的竞争可能会加剧，更易起冲突，这是军事权力转移，人口，技术和“治理模式的强化分歧”所致。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 贫富悬殊 气候变化 金融危机 疾病 冠状病毒19 称枪支暴力令美在国际难堪 拜登宣布五项控枪行政措施 早说