美 《2040年全球趋势》 报告： 未来几十年世界将更动荡不稳

美国国家情报委员会预计，未来几十年将是一个日益群龙无首、更加动荡不稳的世界。疾病、贫富悬殊、气候变化、人工智能、数字货币，以及气候变化等趋势将重塑全球舞台。国际冲突将带来更大挑战，眼前的疫情已让其中一些问题加剧，未来20年料难有喘息之机。

中国与美国为首西方盟国竞争或加剧也更易起冲突

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美国国家情报委员会8日发表题为《2040年全球趋势：一个更为对立的世界》的报告指出，中国与以美国为首的西方国家联盟之间的竞争可能会加剧，更易起冲突，这是军事权力转移，人口，技术和“治理模式的强化分歧”所致。