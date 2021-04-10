称枪支暴力令美在国际难堪 拜登宣布五项控枪行政措施

美国总统拜登宣布一系列行政措施，包括加强管制没有商业登记编号的“幽灵枪”，以加强当局对枪支的管制。

美国时间周四，拜登在白宫发表讲话说，美国的枪支暴力每天都在夺走生命，“在美国是一种流行病，在国际上令美国难堪”。

据非政府组织枪支暴力档案统计，美国去年死于枪支暴力的人数近两万人，创近20年来的最高值，另有2万4000人使用枪支自杀；今年到4月8日为止，美国有超过1万1000人死于枪械。