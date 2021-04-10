称枪支暴力令美在国际难堪 拜登宣布五项控枪行政措施 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 美国枪支文化根深蒂固，控枪是一项长期争议议题。3月11日，美国众议院通过两项法案，要加强购枪背景调查的法案，但在参议院受阻。现在，拜登政府新出台的控枪措施能否得到有效执行也存在变数。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登宣布一系列行政措施，包括加强管制没有商业登记编号的“幽灵枪”，以加强当局对枪支的管制。美国时间周四，拜登在白宫发表讲话说，美国的枪支暴力每天都在夺走生命，“在美国是一种流行病，在国际上令美国难堪”。据非政府组织枪支暴力档案统计，美国去年死于枪支暴力的人数近两万人，创近20年来的最高值，另有2万4000人使用枪支自杀；今年到4月8日为止，美国有超过1万1000人死于枪械。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 枪击案 枪支暴力 枪支管制 研究：疫苗接种速度 富裕国家比贫国快25倍 早说