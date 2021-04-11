科学家：英国最快明天达到群体免疫 但有专家指免疫人口仍不到四成

冠病19疫情

（伦敦彭博电）伦敦大学学院的科学家指出，英国最快可能会在明天（周一，12日）对冠病达到群体免疫。他们估计，到时候，英国将有近四分之三的人口因为接种疫苗或此前感染冠病而产生免疫。

不过，也有其他科学家认为英国距离群体免疫仍很遥远。他们指出，伦敦大学学院的科学家高估了疫苗的效用，也没有把免疫力下降和病毒变异的因素考虑在内。

英国已有近一半人口接种至少一剂疫苗。可是，伦敦帝国学院估计，具免疫力者不到四成。

伦敦帝国学院讲师科里说：“疫苗的免疫力和人体自然免疫力能持续多长时间尚有好些未确定之处……如果免疫力减弱，就可能在达到群体免疫之后渐失去免疫。”

尽管如此，对于英国这个死亡患者超过12万人的欧洲国家，以及对约翰逊这位面对抗疫不力指责的英国首相，疫苗接种的进展仍然标志着一个里程碑。

由于疫情渐缓，约翰逊5日宣布让关闭已有四个月的餐馆、售卖非必要商品的零售店、美发院、健身房等12日起恢复营业。

国民接种冠病疫苗

欧盟国家仅达14％

病毒学家将群体免疫定义为由于免疫力高，病毒难以进入社会，这可以通过接种疫苗或者接触病原体达到。专家们一致认为，加快疫苗接种是控制该病毒的最可靠方法，就此而言，英国领先好些国家。

根据彭博社的疫苗追踪报告，英国近半人口接种了至少一剂疫苗，而在欧洲联盟国家，这个比率仅为14％。尽管如此，有迹象表明，曾经为重疫区的西欧国家正在转危为安。然而，欧洲国家在达到为75％国民接种疫苗这个目标方面仍可能落后于英国。

伦敦研究公司Airfinity Ltd.的估算显示，英国料在8月初达到这一水平，德国9月达标，法国10月达标。由于冠病会变异，犹如流行感冒病毒那样传播，这家公司的高级分析师林利指出：“从长远来看，这将更像是一种流行病，有时会暴发疫情，必须应对。”