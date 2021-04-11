世卫：疫苗无法终结大流行病 全球冠病疫情正处于错误轨道

（日内瓦综合电）世界卫生组织发出警讯，指当前全球冠病疫情正处于错误轨道，疫苗也无法终结这场大流行病。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范克尔克霍夫周五在记者会上说，全球冠病确诊病例和死亡病例已经连续六周增加，要让疫情消失，除了接种冠病疫苗，也需要其他有助遏制疫情的工具，即保持社交距离、戴口罩、避免人群聚集以及在家办公。

范克尔克霍夫说：“我们现在有的是工具，可以防止冠病传播和拯救生命，所以我们必须找出防疫失当的原因，以及寻求解决这些问题的方案。”

世卫组织总干事谭德塞周五在瑞士日内瓦的例常记者会上透露，虽然全球各国至今已接种超过七亿剂冠病疫苗，但富裕国家占了其中的87％以上，低收入国家仅占0.2％。

谭德塞说：“全球疫苗分配仍高度不平衡……高收入国家平均每四人有一人接种疫苗。在低收入国家则是每500多人，只有一人接种疫苗。”

此外，世卫组织的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）也面对疫苗短缺的问题。尽管至今通过这个机制已向各国分发约3800万剂疫苗，但仍远远落后原定目标。按照原本计划，到今年3月底应该分发近一亿剂的疫苗。

谭德塞说，现在的关键问题是如何获取疫苗。“我们了解一些国家和公司，基于各自的政治或商业理由，要绕过COVAX自行捐赠疫苗。但是，这些双边的安排，却加剧了疫苗分配失衡的风险。”

正与高收入国家磋商

希望可分享剩余疫苗

为了解决疫苗不足的问题，COVAX的合作伙伴包括全球疫苗免疫联盟（Gavi）正在拟定一些应急方案，以便在短期内加快疫苗生产，争取在今年底实现分发20亿剂冠病疫苗的目标。

COVAX机制由世卫组织、Gavi和流行病防范创新联盟（CEPI）牵头创立，宗旨是提高疫苗研制效率，确保各国公平均分所需疫苗。

Gavi执行长伯克利说，COVAX正与几个高收入国家磋商，希望他们把多余的疫苗拿出来分享。同时，也在制定一个成本分享机制，希望能在获得多边开发银行的资助下，使低收入国家可以透过COVAX，购买到额外的冠病疫苗。

另一方面，由于一些国家决定不让较年轻的国民接种阿斯利康疫苗，伯克利周五受询时表示，这些疫苗将送往较贫困的国家，协助赶上接种速度。

伯克利说：“由于一些国家已经决定优先使用哪一种疫苗，可能会出现一些剩余疫苗，既然如此，如果有其他国家愿意接受，我们将尽力确保这些疫苗可以即时送出。”

欧洲联盟和英国的药品监管机构发现阿斯利康冠病疫苗存在血栓副作用之后，越来越多国家改以其他疫苗取代或暂停接种这款疫苗，或建议只为55岁以上年长者接种。阿斯利康药厂已表示会与各国监管机构合作，查明各起血栓事件的原因。

欧洲药品管理局（EMA）安全委员会主席斯特劳斯本周说，在接种了3400万剂阿斯利康疫苗之后，当局截至4月初，已经接获169起血栓的报告。多数出现血栓副作用的是60岁以下的女性。

不过，世卫组织认为，在全球约2亿阿斯利康疫苗接种者中，已报告的血栓事件很少，属于非常罕见情况。