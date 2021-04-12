菲利普亲王葬礼规模大幅缩小至40人

葬礼原可按国葬规格举行，但按亲王个人意愿，同时遵循英国防疫规定并获女王批准，葬礼规模将大大缩小。除10名神职和抬棺人员外，其余出席人数不超过30人。

（伦敦综合电）英女王丈夫菲利普亲王的葬礼定4月17日举行，受冠病疫情影响，葬礼规模大幅缩减，出席者仅限30人。首相约翰逊将缺席葬礼，以让更多王室成员能够送别亲王，与妻儿定居美国的哈里王子则将独自返英奔丧。

菲利普亲王9日在伦敦西部的温莎城堡安详离世，享寿99岁，英国宣布举国哀悼八天，王室服丧两周。

17日晚10时葬礼直播

白金汉宫10日宣布，菲利普亲王的葬礼将于当地时间17日下午3时（新加坡时间当晚10时）在温莎城堡圣乔治教堂内举行，并通过电视直播。

葬礼原可按国葬规格举行，但按照亲王个人意愿，同时遵循英国防疫规定并获得英女王批准，葬礼规模将大大缩小。除10名神职和抬棺人员之外，其余出席人数不得超过30人。出席者必须遵守防疫规定，包括保持社交距离和戴口罩。

王室官员证实，已退出王室公职的哈里王子将从美国加利福尼亚州飞回国出席祖父葬礼，但怀有第二胎的哈里夫人梅根则听从医生建议留在美国。

唐宁街发言人说，首相约翰逊也将缺席葬礼，好腾出位子让“尽可能多些家庭成员”出席。葬礼出席名单将于下周四公布。

葬礼开始前，全国民众将默哀一分钟。菲利普亲王棺木将由一辆他参与设计改装的路虎汽车从温莎城堡运往圣乔治教堂，棺木会盖上他的公爵旗，配上花环以及爱丁堡公爵的海军帽和佩剑。葬礼仪式结束后，遗体将安葬在温莎城堡的皇家墓室。

菲利普亲王遗体不会供公众瞻仰。尽管王室呼吁人们不要在王室住所外聚集，但周末仍有不少人前往白金汉宫和温莎城堡外献花和哀悼。王室已开设网上吊唁簿，建议民众向慈善机构捐款以取代献花。

另外，英国武装部队周六在伦敦、爱丁堡、卡迪夫、贝尔法斯特、英属直布罗陀以及全国各地海军基地和海上军舰鸣41响礼炮，向曾是皇家海军指挥官的菲利普亲王致敬。

澳大利亚首都堪培拉和新西兰首都惠灵顿也举行了鸣炮仪式。

当天在伦敦塔观看鸣炮过程的65岁妇女特里奇说，她是来向菲利普亲王这位“超人”致敬。她告诉法新社：“这不仅是女王，也是国家的巨大损失。他在我们生命中代表着稳定。”