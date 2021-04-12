载人空间飞行国际日：探索历史上的载人航天事件

今天（4月12日）是载人空间飞行国际日，也是人类首次进入太空60周年。

1961年4月12日，也就是60年前的今天，前苏联航天员尤里·加加林（Yuri Gagarin）乘坐第一艘载人飞船——东方1号宇宙飞船进入太空。东方1号载着他绕地球轨道，完成了一次完整的轨道飞行。

在这次长达108分钟的旅行中，加加林飞越了4万公里。

加加林在完成飞行后说：“在宇宙飞船上环绕地球，我看到了我们的星球是如此美丽。让我们维持和增加地球的美丽，而不是将它毁灭。”

60年前的今天，前苏联航天员加加林乘坐第一艘载人飞船进入太空。（互联网）

在加加林的飞行50周年之际，2011年4月7日，第65届联合国大会通过第A/RES/65/271号决议，宣布4月12日为载人空间飞行国际日（International Day of Human Space Flight）。

创造人类历史的载人航天事件

除了加加林1961年的首次载人宇宙飞行外，还有以下创造人类历史的首次载人航天活动。

（1）人类首次舱外活动

1965年3月18日，前苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫（Alexei Leonov）在“上升2号”飞船航天飞行期间实现了离舱12分钟的太空行走，这是人类史上首次的太空行走，也是首次舱外活动。

行走期间，他的航天服变得膨胀、坚硬，让他行动困难。为了回仓，他选择从宇航服内部释放空气，降低航天服内的压强来减少膨胀，但这样会让他处于患减压病的危险中。经过困难挣扎，他终于进入太空舱，并关闭舱门。

随后，飞船的自动导航定位系统也发生了故障，他和驾驶员巴威尔·别列亚耶夫（Pavel Belyayev）决定冒险采用手动方式着陆。

由于手动操作失误，飞船偏离预定落点3200公里，最后落到了大雪覆盖的原始森林深处，两人最后等到救援，成功脱险。

1965年3月18日，前苏联宇航员列昂诺夫完成人类史上首次太空行走。（互联网）

（2）人类首次登月

1969年7月16日，“土星5号”火箭载着“阿波罗11号”飞船从美国肯尼迪航天中心点火升空，载着指挥官尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）、登月舱驾驶员巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)和指令舱驾驶员迈克尔·科林斯（Michael Collins）飞向月球。

1969年7月20日，美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林成为首次踏上月球的人类。（互联网）

1969年7月20日，阿姆斯特朗与奥尔德林乘“鹰号”登月舱在月表着陆，在月球上停留了21小时36分后飞离月球，与留在指令舱里的科林斯会合，重返地球。

阿姆斯特朗和奥尔德林成为首次踏上月球的人类。

他们执行的的阿波罗十一号（Apollo 11）登月任务是人类首次登陆月球的载人航天任务，也是美国阿波罗计划（Apollo program）的第五次载人任务。

（3）首位进入太空的女宇航员

1963年6月16日，前苏联女宇航员瓦莲京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）单独乘坐“东方六号”宇宙飞船进入太空，成为世界首位女太空人。

“东方六号”飞船在轨道上运行了70小时50分钟，绕地球48圈。

捷列什科娃驾驶的东方六号还与瓦列里·贝科夫斯基（Valery Bykovsky ）驾驶的东方五号飞船执行了无线电通联与空间交会等任务。

1963年6月16日，前苏联女宇航员捷列什科娃乘坐“东方六号”宇宙飞船进入太空，成为世界首位女太空人。（互联网）

（4）首个载人空间站

1971年4月19日，前苏联发射“礼炮1号”空间站，于10月11日结束飞行，共飞行了175天。

这是世界首个载人空间站。

“礼炮1号”空间站装有试验设备、照相摄影设备和科学实验设备等。

在运行期间，“礼炮1号”和前苏联联盟号载人宇宙飞船“联盟10号”、“联盟11号”对接组成轨道联合体，每艘飞船各载3名宇航员，共在空间站上停留23天。

1971年10月11日，“礼炮1号”坠轨在大气层中，并被烧毁。

1971年4月19日，前苏联发射世界首个载人空间站“礼炮1号”。（互联网）

载人航天的悲剧

美国在航天技术上一直处于世界领先地位，不过，美国一次航天飞机解体的灾难，让七名宇航员全部牺牲，酿成悲剧。

1986年1月28日，挑战者号航天飞机升空，当天航天发射现场聚集了大量群众。出乎意料的是，挑战者号发射升空仅仅维持了73秒，在顷刻之间炸成一团红白色火雾，随着白色气团的膨胀分成两道，飞机的残骸碎片在一小时内散落到距发射中心九公里的大西洋洋面。七名宇航员全部遇难。

太空竞赛

四次创造历史的航天历史事件是美苏太空竞赛下的产物。太空竞赛发生于二十世纪（1955年至1972年），是冷战对手美国和前苏联为了争夺航天实力的最高地位而展开的竞赛。

世界范围内的太空竞赛从未停止过。2020年11月24日，中国探月工程嫦娥五号发射升空，完成月球表面自动采样任务后，在12月17日成功着陆。《纽约时报》当时称之为“太空竞争新时代”的到来。

2020年11月24日，中国探月工程嫦娥五号发射升空。（互联网）

本地宇航业的发展

自2008年，新加坡每年举办“全球太空科技大会”（Global Space and Technology Convention），这是亚洲最大的宇航科技会议。

主办方新加坡航天与科技公司（Singapore Space and Technology Ltd，简称SSTL）成立于2007年。当时，东南亚的宇航业才刚开始发展。

新加坡航天与科技公司去年推出“太空初创企业加速发展计划”（Space Accelerator Programme）和“Project Cyclotron深太空科技发展计划”。计划推行一年内，吸引到很多高素质的初创公司，包括火箭制造、卫星制造、人工智能等，增进业界人士对太空科技应用的认识。

新加坡航天与科技公司行政总裁陈淑婷3月接受《联合早报》访问时指出，本区域宇航产业在过去五年有显著增长，是推动亚洲科技业快速发展的其中一股力量。

新加坡正逐步成为东南亚的宇航发展中心。