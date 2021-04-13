日本福岛核电站排放污水 为何被千夫所指？

日本政府今天（4月13日）召开内阁会议正式决定，两年后将福岛第一核电站约125万公吨的核污水经过滤并稀释后，分阶段排入大海，直至2041年至2051年废炉工作（拆卸和清除核反应堆）完成为止。

核污水排入大海会造成什么影响？为何这一宣布在多国引发抗议？zaobao.sg带你了解。

为什么要排放核污水？

福岛第一核电站的储水槽中已积累约125万公吨污水，这和10年前核电站辐射泄漏的历史事件有关。

2011年3月11日，日本东北部域发生地陷并触发海啸，福岛核电站发生辐射泄漏，并导致三个反应堆的堆芯熔毁。

福岛事故发生后，为了让核子反应炉内熔融核燃料保持稳定，须向核设施持续注水冷却，但会令水含有超高浓度放射性物质氚（Tritium，念“川”），加上大量渗入反应堆的地下水及雨水等，产生大量核污水。

东京电力公司设置了大量储水槽，用来贮存经处理净化后的核污水。

目前，福岛核电站1061个大型储水槽中，已储存125万公吨核污水，相当于将近500个奥林匹克标准游泳池，而且仍在以每日140公吨的速度持续增加。预计到2022年9月，核污水将达到137万公吨，达到贮存容量上限。

日本首相菅义伟在会上表示，若要进行核电站的废炉工作，排出污水无可避免。

日本政府对于核污水排入大海的可行性，已与专家商议六年以上，将核污水排入大海是按国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）科学理据作出的决定。

根据日本共同社今年2月13日的空拍图，东京电力公司在福岛核电站设置大量储水槽，用来贮存经处理净化后的核污水。（路透社）

净化后的核污水里还含有放射性核素吗？

据日本放送协会（NHK）报道，内阁会议决定，福岛核电站排放核污水时，会将放射性核素氚的浓度稀释到日本排放标准的四十分之一，即世界卫生组织（WHO）饮用水标准的七分之一左右。

报道也指出，日本政府和水产行业人员等将对排放前后氚浓度等数值加强监控。

根据共同社报道，海水泵入受损的反应堆和暴露的燃料中，与也被污染的雨水和地下水混合，使用先进的液体处理系统（Advanced Liquid Processing System）处理。国际原子能机构批准日本政府排放核污水的计划，并表示符合国际做法。机构总干事2月访问福岛核电站时说，即使核电站没有处于紧急情况，这也是一种常见的排水方式。

据今天（4月13日）《华尔街日报》报道，虽然大多数放射性元素能被过滤和稀释，但氚不能用现有技术完全去除。氚随时间衰变（decay）变成氦的形式，过程中会放出辐射，不过，辐射相对较弱。

除了氚，核污水中也含有碳14、锶90和钴60等放射性元素。环保组织绿色和平（Greenpeace）指出，碳14等辐射物质会残留在水中，并轻易集中在食物链里，长期下来累积摄取的量可能伤害脱氧核糖核酸。

核污水排入大海后的危害

（1）对人类身体的危害

法新社引述辐射风险评估专家说，科学家们一致认为对健康的影响微乎其微，引起争议的地方在于风险不能降为零。

另一位辐射专家则表示，考虑到稀释因素，氚不会对健康构成威胁，海水中的化学污染物，如汞，应该比福岛核电站的任何物质更让消费者担忧。

（2）当地渔业

日本决定向太平洋排放核污水，福岛当地的渔业会首当其冲受到影响。

据共同社报道，日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏强烈反对将核污水排放到大海的决定，并称“这完全不可接受”。他说：“不仅践踏了福岛渔民的感情，也践踏了全日本渔民的感情。”

当地渔业社区担心，本次排放核污水至大海，会让多年来让消费者相信福岛海鲜是安全的努力付诸东流。

福岛渔民联盟协会的一名官员告诉法新社，公众并不了解政府声称核污水是安全的信息，这是一个很大的问题。

工作人员利用盖革计数器（Geiger counter）探测福岛第一核电站3号反应堆附近的电离辐射。（路透社）

除了排放核污水，还有其它替代办法吗？

绿色和平日本办公室气候与能源项目主任铃木一枝认为，日本有技术、有条件在福岛第一核电站所在地点以及周边无人区建设更多长期储存槽，一定程度上将核辐射扩散的风险控制在最小范围内。

2019年，日本经济产业部发布福岛核电站处理核污水的方案称，此前讨论过五种处理方法，将范围缩小至稀释后排入海洋的“海洋排放法”和通过蒸发释放到大气中的“水蒸气排放法”。其他方法如电解的“氢气排放法”和“地下掩埋法”等都没有先例可循，研究小组认为“监管、技术和时间方面都存在很多问题”。

日本首相菅义伟（中）4月13日在内阁会议上发言时强调，排放核污水的过程将安全无虞。（法新社）

日本民众反应两极化

据《朝日新闻》1月对福岛核污水排放的民意调查，过半（55%）民众反对日本政府将福岛核电站排放核污水至大海的计划。

共同社报道，多个民间团体已向政府机构提交了共计约6万4000人“反对向海洋排放核污水”的签名，这些签名来自日本在内的88个国家和地区。

日本市民团体“全国核爆受害者第二代团体联络协议会”已向菅义伟和相关部长提交请愿书，要求政府不要把核污水排放入海。

各国政府和民众作何反应？

虽然国际原子能机构批准日本政府排放核污水的计划，但是区域国家担忧核污水的排放会对公众健康和渔业造成负面影响。美国则称该做法符合全球公认的核安全标准。

中国外交部发言人对日本核污水入海表示严重关切，并指责日方在未穷尽安全处置手段情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核污水，“这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益”。

韩方也将向国际原子能机构等国际社会转达韩方对此事深感忧虑的立场，并要求国际社会对日方处理核污水进行科学检验。韩方若通过国际检验机构或国内监测体系发现问题，将提出索赔和终止排放要求。

不过，美国务院今天（4月13日）就日本核污水入海决定发表声明称，“该做法符合全球公认的核安全标准”。而且日本政府“对其决定保持透明”。