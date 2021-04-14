连续七周反弹 世卫警告全球疫情进入关键阶段

世卫组织冠病病毒技术负责人范克尔克霍夫周一说，过去一星期全球冠病确诊病例增加了9%，死亡病例增加5%，疫情轨迹呈“指数增长”。“这不是我们在疫情暴发16个月后希望看到的情况，因为现在已有行之有效的防控措施。”

（日内瓦综合电）世界卫生组织警告，全球冠病疫情进入关键阶段，各国虽出台广泛防控措施，但新增病例却在最近连续七周反弹。不过，世卫也鼓舞士气称只要认真落实防疫措施，疫情仍可能在几个月内受控制。

世卫组织冠病病毒技术负责人范克尔克霍夫周一说，过去一星期全球冠病确诊病例增加了9%，死亡病例增加5%，疫情轨迹呈“指数增长”。

“我们正处于大流行的关键时刻，疫情发展轨迹已连续七周往上升。……这不是我们在疫情暴发16个月后希望看到的情况，因为现在已有行之有效的防控措施。”

世卫组织总干事谭德塞把病例持续递增归咎于各国应对疫情的混乱情况和自满。他指出，在病毒还在普遍传播之际，一些国家的餐馆、夜店和市场仍然人满为患，民众也很少遵守防疫措施；尤其是一些较年轻的民众似乎认为，他们即使感染冠病也没关系。

谭德塞说：“我们也希望看到各国社会和经济重新开放，恢复旅游和贸易。但目前，许多国家的加护病房都不胜负荷，不断有人病死——而这是完全可以避免的。”

他坦言，冠病疫情距离结束还很遥远，但今年头两个月新增病例曾有所减缓，显示冠病及其变种毒株是可遏制的。

谭德塞强调，只要认真落实防疫措施，疫情就有望在几个月内受控制。他指出，全球至今已接种冠病疫苗约7.8亿剂，但人们仍须继续遵守戴口罩、保持距离等防护措施，能否遏制疫情“取决于政府和个人每天的决定和行动”。

目前，许多国家疫情仍然严峻。印度过去一周几乎每天新增病例都超过10万起，昨天连续第二天增加逾16万起。自4月2日以来，印度单日新病例一直为全球最多，该国累计确诊病例增至1369万起，已超越巴西成为病例第二多的国家，仅次于美国。

专家警告，印度民众很少在公共场所戴口罩，因此很难遏制病毒传播。周一就有成千上万的人涌到北部城市赫尔德瓦尔，在恒河河畔参加三年一度的大壶节晨祷。总理莫迪和内政部长沙阿当天还到西孟加拉邦出席邦选举群众大会，沙阿和群众互动时，绝大多数人都不戴口罩。

欧洲方面，德国新增病例数居高不下，重症患者也递增。德国总理默克尔周一警告，德国可能正处于“最严重”的一波疫情。

默克尔指出，即使德国加速接种疫苗，也不能排除变种病毒在全球传播而导致疫苗失效的风险，只有国际社会采取联合行动才能成功抗击病毒。

德国累计病例刚破300万起。联邦政府本周将推动修法，推出全国统一且更严厉的防疫措施，以改变目前各州自行其是的局面。更严格的限制措施是业界一直抗拒的，德国零售业和餐饮酒店行业协会已警告，这可能引发企业破产潮。