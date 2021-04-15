缓和两国紧张关系 拜登建议俄罗斯乌克兰 在第三国举行首脑会议

俄罗斯在乌克兰东部边境附近集结兵力之际，美国总统拜登周二敦促俄国总统普京缓和与乌克兰的紧张关系，并提议在第三国举行两国首脑会议。

拜登同普京举行电话会议时表明，美国将“坚决捍卫国家利益”。拜登呼吁普京“让紧张局势降温”，并强调美国对乌克兰领土完整的承诺。

这是自拜登3月在一次采访中称普京是“杀人犯”后两人的第一次对话。白宫发言人普萨基说，希望两位领导人在这类会议中有坦率的对话。她说，美方与俄方打交道的目标，与其说是建立信任，不如说是寻求可预测性与稳定性。