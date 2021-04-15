缓和两国紧张关系 拜登建议俄罗斯乌克兰 在第三国举行首脑会议 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM ▲近几天俄罗斯在乌克兰边境的行动使到紧张局势升级。乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克两个州的地位问题为乌克兰危机的焦点之一。图为乌克兰东部的卢甘斯克武装人员在州界上执勤站岗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 俄罗斯在乌克兰东部边境附近集结兵力之际，美国总统拜登周二敦促俄国总统普京缓和与乌克兰的紧张关系，并提议在第三国举行两国首脑会议。拜登同普京举行电话会议时表明，美国将“坚决捍卫国家利益”。拜登呼吁普京“让紧张局势降温”，并强调美国对乌克兰领土完整的承诺。这是自拜登3月在一次采访中称普京是“杀人犯”后两人的第一次对话。白宫发言人普萨基说，希望两位领导人在这类会议中有坦率的对话。她说，美方与俄方打交道的目标，与其说是建立信任，不如说是寻求可预测性与稳定性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 俄罗斯 美国 拜登 普京 乌克兰 温莎城堡外 立安全告示牌 早说