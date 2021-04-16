印度冠病疫情持续失控 单日新增病例首破20万 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 尼泊尔疫情再恶化尽管尼泊尔疫情再度恶化，民间的防疫意识却仍薄弱。昨天在加德满都一郊区，大批民众聚集欢庆毕斯基节（Bisket Jatra，尼泊尔新年）。他们以彩粉涂身，没戴口罩，忘情地载歌载舞。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度冠病疫情持续失控，该国单日新增确诊病例昨天首次破20万起，10天内增加超过一倍。印度卫生部周四说，过去24小时，全国的冠病确诊病例新增20万零739起，死亡病例增1038起。过去八天，印度有七天的单日新增病例创新高。孟买昨起封锁新德里周末宵禁为加强遏制病毒传播，印度金融中心孟买昨天起封锁。首都新德里也在周末实施宵禁，期间购物中心、健身房等设施将关闭，电影院观众人数限于30%，餐馆和酒店只能提供外卖。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度疫情 尼泊尔 参议院商务委员会： 美科研投资跌至数十年新低 早说