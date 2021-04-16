印度冠病疫情持续失控 单日新增病例首破20万

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月16日 5:00 AM

尼泊尔疫情再恶化尽管尼泊尔疫情再度恶化，民间的防疫意识却仍薄弱。昨天在加德满都一郊区，大批民众聚集欢庆毕斯基节（Bisket Jatra，尼泊尔新年）。他们以彩粉涂身，没戴口罩，忘情地载歌载舞。（法新社）
尼泊尔疫情再恶化尽管尼泊尔疫情再度恶化，民间的防疫意识却仍薄弱。昨天在加德满都一郊区，大批民众聚集欢庆毕斯基节（Bisket Jatra，尼泊尔新年）。他们以彩粉涂身，没戴口罩，忘情地载歌载舞。（法新社）

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印度冠病疫情持续失控，该国单日新增确诊病例昨天首次破20万起，10天内增加超过一倍。

印度卫生部周四说，过去24小时，全国的冠病确诊病例新增20万零739起，死亡病例增1038起。过去八天，印度有七天的单日新增病例创新高。

孟买昨起封锁
新德里周末宵禁

为加强遏制病毒传播，印度金融中心孟买昨天起封锁。首都新德里也在周末实施宵禁，期间购物中心、健身房等设施将关闭，电影院观众人数限于30%，餐馆和酒店只能提供外卖。

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