日宣布将福岛核污水排入海 韩民众对日海鲜排斥情绪高涨 订户 来自 / 联合早报 文 / 姜贵瑛 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 首尔一家连锁超市的水产商品货架旁打出“抵制日本”“本店不销售日本产品”等标语。（新华社） 字体大小: 小 中 大 日本政府宣布最早从2023年开始将福岛核电厂的辐射污水排入大海后，韩国民众对日本海鲜的排斥情绪立即高涨。韩国海洋水产部称，2011年东日本大地震导致福岛第一核电站核泄漏之后，韩国即严禁进口福岛和它附近八个县的海产，至今进口的日本海产都是在距离福岛较远的水域捕捞的。据海洋水产部，韩国每年平均从日本进口海产约3万吨。据当局统计，去年韩国进口最多的日本海产是扇贝，占总进口量28.8%，其他进口量较多的为鲷鱼（13.4%）、海鞘( 11.7%），以及鲂鱼（8.7%）等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 参议院商务委员会： 美科研投资跌至数十年新低 早说