日宣布将福岛核污水排入海 韩民众对日海鲜排斥情绪高涨

日本政府宣布最早从2023年开始将福岛核电厂的辐射污水排入大海后，韩国民众对日本海鲜的排斥情绪立即高涨。

韩国海洋水产部称，2011年东日本大地震导致福岛第一核电站核泄漏之后，韩国即严禁进口福岛和它附近八个县的海产，至今进口的日本海产都是在距离福岛较远的水域捕捞的。

据海洋水产部，韩国每年平均从日本进口海产约3万吨。据当局统计，去年韩国进口最多的日本海产是扇贝，占总进口量28.8%，其他进口量较多的为鲷鱼（13.4%）、海鞘( 11.7%），以及鲂鱼（8.7%）等。