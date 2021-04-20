航空泡泡启动 澳洲新西兰机场重现人潮 亲友激动拥抱

（悉尼综合电）澳大利亚和新西兰之间的“航空泡泡”周一启动，往返两国的旅客时隔一年多再度得以免隔离入境。两地机场重现繁忙景象，处处是久别重聚的亲人激动拥抱的感人场面。

澳洲总理莫里森和新西兰总理阿德恩发出联合声明说，开放边境有助于两国经济复苏，也让数以千计的人同亲友团聚。

阿德恩说：“这个航空泡泡标志着新西兰同世界重新建立联系的重要一步，也是让我们所有的人都深感自豪的时刻。”她指出，两国成功控制住疫情是航空泡泡得以落实的关键因素。

阿德恩透露，澳洲外长佩恩周三将访问新西兰，莫里森也会在“不久的将来”到访。

澳洲是新西兰的最大国际旅客来源国，占新西兰接待旅客总数约40%。澳洲境内也居住着超过50万名新西兰人，占澳洲人口的2%左右。

两国自去年3月封锁国界，澳洲多数的州去年底已重新允许新西兰居民免隔离入境，但新西兰因为澳洲不时出现感染群，继续要求来自澳洲的旅客入境后须隔离。两国“航空泡泡”启动首日的旅客多为回国的新西兰人，预计到澳洲学校假期开始后，澳洲游客才会大量重返新西兰。

昨天（4月19日）在惠灵顿国际机场，当局以毛利族传统欢迎仪式迎接旅客。奥克兰国际机场也安排合唱团到场，高唱新西兰著名音乐人多宾（Dave Dobbyn）的《欢迎回家》。

疫情期间到澳洲探亲而滞留当地的新西兰妇女拉特说：“能够回家让我们非常兴奋……我们12月11日到澳洲和孩子过圣诞节，原本2月要回国的，真是一场噩梦。”

新西兰航空：复苏的第一天

从悉尼飞回新西兰的奥多诺休（63岁）表示，航空泡泡启动让她感觉世界正在恢复正常。她说：“我不知道今后怎样才算是正常，但我今天真的非常兴奋。”

两国恢复免隔离旅游也让航空业感到振奋。新西兰航空公司首席执行官高福澜说：“这对我们公司来说是一个真正的转捩点。这是我们复苏的第一天。”

新西兰航空昨天的航班趟次增加了三倍，至30趟，而且都几乎客满。澳洲航空公司昆达士则表示，将把往返两国的航班增至每周200趟。

澳洲也已提出要探讨同新加坡、韩国、日本和台湾之间设立“航空泡泡”的可能性。新西兰则在寻求让人民可不受限制地入境库克群岛和图瓦卢（Tuvalu）等太平洋小国。

不过，澳洲和新西兰政府都指出，进一步开放边界仍须谨慎计划，这将是一个缓慢的过程。莫里森和阿德恩说，两国会持续评估航空泡泡的风险，若疫情形势再转急，旅客应做好行程可能中断的准备。